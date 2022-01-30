الشوط الأول... مباراة مصر والمغرب (0-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا

يتبع
تابعوا معنا المواجهة المرتقبة والمصيرية بين منتخبي مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.
15:06 GMT 30.01.2022
جوووول أول للمغرب
15:05 GMT 30.01.2022
الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح أشرف حكيمي بعد العودة إلى الفار
15:05 GMT 30.01.2022
الحكم يذهب إلى الفار لمراجعة الكرة الاخيرة بين أيمن أشرف وأشرف حكيمي
15:04 GMT 30.01.2022
مطالبة من لاعبي المغرب بضربة جزاء
15:04 GMT 30.01.2022
هجمة لمنتخب المغرب يتصدى له أيمن أشرف والكرة تخرج إلى خارج الملعب والحكم يحتسبها ركنية
15:01 GMT 30.01.2022
انطلاق الشوط الأول
14:49 GMT 30.01.2022
شاركنا برأيك من سيكون سعيد الحظ ويفوز اليوم؟
14:46 GMT 30.01.2022
تشكيل الفريقين
14:46 GMT 30.01.2022
مكافأة خاصة في انتظار لاعبي المغرب في حالة الفوز
14:43 GMT 30.01.2022
آخر مواجهة مصيرية جمعت المنتخبين في دور الـ8 بنفس الدور الذي سيتواجه فيه المنتخبان في النسخة الحالية بالكاميرون، حيث نجح المنتخب المصري في الفوز بهدف دون رد عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الوقت الإضافي من مباراتهما في أمم أفريقيا 2007.
14:40 GMT 30.01.2022
التقى المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 6 مرات، حسم منتخب مصر الفوز في مباراتين، وفاز منتخب المغرب في 3 مباريات، والتعادل كان حاضرا في مباراة.
14:39 GMT 30.01.2022
المنتخب المصري نجح في تسجيل 14 هدفا في مرمى أسود الأطلس، في حين نجح المنتخب المغربي في تسجيل 30 هدفا بمرمى الفراعنة.
14:38 GMT 30.01.2022
التقى منتخب مصر ومنتخب المغرب 27 مرة، نجح المنتخب المغربي في الفوز في 13 مرة ونجح المنتخب المصري في الفوز في 3 مرات، وجاء التعادل بين المنتخبين في 11 مواجهة.
14:37 GMT 30.01.2022
شاهد غرفة ملابس المنتخبين
14:36 GMT 30.01.2022
أما منتخب مصر فحل ثانيا في المجموعة الرابعة وفاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.
14:35 GMT 30.01.2022
كان منتخب المغرب قد تصدر المجموعة الثالثة قبل أن يفوز على مالاوي في دور الـ16 بهدفين لهدف ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.
14:33 GMT 30.01.2022
ملعب المباراة على أهبة الاستعداد للدربي العربي المثير
14:32 GMT 30.01.2022
تقام المباراة على ملعب "أحمد أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي بعد قليل في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.