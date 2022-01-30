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https://arabic.sputniknews.com/20220130/دول-أوروبية-مستعدة-لبيع-مصانع-ألواح-الطاقة-شمسية-لإيران-1057452401.html
دول أوروبية مستعدة لبيع مصانع ألواح الطاقة شمسية لإيران
دول أوروبية مستعدة لبيع مصانع ألواح الطاقة شمسية لإيران
قال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني أراش النجفي، إن بعض الدول الأوروبية، ألمانيا على وجه الخصوص، مستعدة لبيع مصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية لإيران. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T09:21+0000
2022-01-30T09:21+0000
2022-01-30T09:21+0000
العالم
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وأكد النجفي أن دول أوروبية مستعدة أيضا للشراء المضمون للكهرباء المولدة في هذه المحطات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال إن العائد على رأس المال يتأخر في الطاقات المتجددة في إيران، حيث تفتقر الحكومة إلى تقييم دقيق لسعر التكلفة في محطات الطاقة الشمسية.من ناحية أخرى، لا تُباع الكهرباء بالسعر الحقيقي ولا تستطيع الحكومة تعديل السعر النهائي بما يتناسب مع سعر التكلفة، بحسب النائب الذي أضاف أيضًا أن هذا تسبب في إغفال تطوير القطاع.وقع وزير الطاقة الإيراني علي مهرابيان مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص الشهر الماضي، لتطوير محطات طاقة متجددة للوصول لقدرة 10 ميغاوات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دول أوروبية مستعدة لبيع مصانع ألواح الطاقة شمسية لإيران
قال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني أراش النجفي، إن بعض الدول الأوروبية، ألمانيا على وجه الخصوص، مستعدة لبيع مصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية لإيران.
وأكد النجفي أن دول أوروبية مستعدة أيضا للشراء المضمون للكهرباء المولدة في هذه المحطات، بحسب ما
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وقال إن العائد على رأس المال يتأخر في الطاقات المتجددة في إيران، حيث تفتقر الحكومة إلى تقييم دقيق لسعر التكلفة في محطات الطاقة الشمسية.
25 ديسمبر 2021, 00:56 GMT
من ناحية أخرى، لا تُباع الكهرباء بالسعر الحقيقي ولا تستطيع الحكومة تعديل السعر النهائي بما يتناسب مع سعر التكلفة، بحسب النائب الذي أضاف أيضًا أن هذا تسبب في إغفال تطوير القطاع.
وقع وزير الطاقة الإيراني علي مهرابيان مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص الشهر الماضي، لتطوير محطات طاقة متجددة للوصول لقدرة 10 ميغاوات.
15 ديسمبر 2021, 12:50 GMT