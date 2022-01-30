https://arabic.sputniknews.com/20220130/صحيفة-إسرائيلية-هروب-متهم-بالتعامل-مع-تل-أبيب-يمثل-إحراجا-كبيرا-لـ-حماس-1057468464.html

صحيفة إسرائيلية: هروب متهم بالتعامل مع تل أبيب يمثل إحراجا كبيرا لـ "حماس"

صحيفة إسرائيلية: هروب متهم بالتعامل مع تل أبيب يمثل إحراجا كبيرا لـ "حماس"

قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، إن هروب عبد الكريم أبو عودة (35عاما)، من مركز احتجاز تابع لحركة "حماس" بقطاع غزة يمثل إحراجا كبيرا للحركة التي تسيطر على... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T14:59+0000

2022-01-30T14:59+0000

2022-01-30T14:59+0000

إسرائيل

حركة حماس

أخبار قطاع غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f1f41248f3d1fc5e29fa3858b42b3d4.jpg

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "حماس" كانت قد اعتقلت أبو عودة في عام 2019 للاشتباه في قيامه برسم خرائط للأنفاق تحت الأرض بجهاز تتبع يُزعم أنه حصل عليه من الإسرائيليين.ولم يتضح كيف تمكن أبو عودة المحتجز في سجن الأنصار بقطاع غزة من الهرب.وأضافت الصحيفة: "ينظر كثير من الفلسطينيين إلى الهروب النادر على أنه إحراج خطير لحركة حماس".وأشارت إلى أن الحركة اعتقلت عددا من المشتبه بهم للاشتباه في قيامهم بمساعدة أبو عودة، ووصف مسؤولو حماس أبو عودة بأنه "سجين أمني خطير للغاية" وعرضوا مكافأة مقابل معلومات تفضي إلى اعتقاله.وقال المسؤولون إنهم لم يستبعدوا احتمال أن يحاول أبو عودة، الذي كان أحد كبار قادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عبور الحدود إلى إسرائيل.وأقامت حماس نقاط تفتيش ونشرت العشرات من ضباط الأمن في عدة أجزاء من قطاع غزة، وخاصة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، في محاولة لمنع أبو عودة من مغادرة القطاع الساحلي.وأمس السبت، قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تسيطر عليها "حماس"، إن أبو عودة فر من السجن. وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن "قوات الأمن (حماس) تتخذ إجراءات لإعادة اعتقاله.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/حماس-تعلن-عن-هروب-سجين-أمني-خطير-وتقارير-عن-اتهامه-بالعمالة-لإسرائيل-1057436379.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة