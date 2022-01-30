صحيفة إسرائيلية: هروب متهم بالتعامل مع تل أبيب يمثل إحراجا كبيرا لـ "حماس"

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "حماس" كانت قد اعتقلت أبو عودة في عام 2019 للاشتباه في قيامه برسم خرائط للأنفاق تحت الأرض بجهاز تتبع يُزعم أنه حصل عليه من الإسرائيليين.ولم يتضح كيف تمكن أبو عودة المحتجز في سجن الأنصار بقطاع غزة من الهرب.وأضافت الصحيفة: "ينظر كثير من الفلسطينيين إلى الهروب النادر على أنه إحراج خطير لحركة حماس".وأشارت إلى أن الحركة اعتقلت عددا من المشتبه بهم للاشتباه في قيامهم بمساعدة أبو عودة، ووصف مسؤولو حماس أبو عودة بأنه "سجين أمني خطير للغاية" وعرضوا مكافأة مقابل معلومات تفضي إلى اعتقاله.وقال المسؤولون إنهم لم يستبعدوا احتمال أن يحاول أبو عودة، الذي كان أحد كبار قادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عبور الحدود إلى إسرائيل.وأقامت حماس نقاط تفتيش ونشرت العشرات من ضباط الأمن في عدة أجزاء من قطاع غزة، وخاصة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، في محاولة لمنع أبو عودة من مغادرة القطاع الساحلي.وأمس السبت، قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تسيطر عليها "حماس"، إن أبو عودة فر من السجن. وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن "قوات الأمن (حماس) تتخذ إجراءات لإعادة اعتقاله.