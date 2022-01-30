https://arabic.sputniknews.com/20220130/غوغل-كروم-يختبر-على-هواتف-أندرويد--تحذيرا-يمنع-وقوع-مستخدميه-في-خطأ-كبير-1057452061.html

‏"غوغل كروم" يختبر على هواتف أندرويد تحذيرا يمنع وقوع مستخدميه في خطأ كبير

‏"غوغل كروم" يختبر على هواتف أندرويد تحذيرا يمنع وقوع مستخدميه في خطأ كبير

يختبر متصفح البحث "غوغل كروم"، على أجهزة "أندرويد" في الوقت الحالي، ميزة قد تبدو صغيرة، لكنها ‏ستمنع مستخدميه من الوقوع في خطأ كبير.‏ 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T08:58+0000

2022-01-30T08:58+0000

2022-01-30T08:58+0000

مجتمع

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ويحمل إصدار قناة "كاناري" من متصفح "كروم 100" لنظام "أندرويد" علامة إعدادات جديدة تسأل المستخدمين إذا كانوا يرغبون بالفعل في إغلاق كافة علامات التبويب في وقت واحد، وذلك في حال أن ضغطوا على ذلك بالخطأ، وذلك لحفظ العديد من عمليات البحث، وفقا لموقع "أندرويد بوليس".وتعد إصدارات "كاناري" غير مستقرة، لذا قد ترغب في الانتظار حتى الإصدار التجريبي أو الإصدار المصقول من "غوغل كروم" للاستفادة من الميزة الجديدة.ومن غير الواضح متى يمكن لشركة "غوغل" إنشاء العلامة في الإعدادات العادية، أو تمكينها افتراضيا للمستخدمين.يشار إلى أن متصفح "غوغل كروم" طرح العام الماضي العديد من الميزات لمستخدميه، من أبرزها "تتبع الأخبار" (RSS) إلى الهواتف الذكية، التي عند تفعيلها يمكن متابعة كل ما هو جديد من أخبار ومنشورات صادرة عن موقع معين.كما أعلن "كروم" عن اختباره ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية البحث على الإنترنت، وهي "Journeys" أو "الرحلات"، التي توفر على المستخدمين البحث في سجل البحث يدويا أو إنشاء مجلد إشارات مرجعية "Bookmarks" بكل المواقع التي تم زيارتها سابقا.

https://arabic.sputniknews.com/20210817/السعودية-تحذير-أمني-عالي-الخطورة-بشأن-ثغرات-في-متصفح-غوغل-كروم-1049867875.html

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