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https://arabic.sputniknews.com/20220130/قرقاش-يعلق-على-زيارة-رئيس-إسرائيل-إلى-الإمارات-1057477215.html
قرقاش يعلق على زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات
قرقاش يعلق على زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات
قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة الرئيس الإسرائيلي التي تمت إلى الإمارات جاءت في إطار مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T17:29+0000
2022-01-30T17:29+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وتابع قرقاش اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، أن الزيارة هدفها تطوير العلاقات بعد الاتفاق الإبراهيمي "نحو التنمية والازدهار". وأشار قرقاش إلى أن محور العلاقات الإماراتية مع دول العالم "هو تقدير الإمارات لأولوياتها الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية". وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي، أن الإمارات محور علاقاتها "حرص دقيق على النهوض بمستقبل المنطقة الذي نراه في التعاون لا في المواجهة التي لم ينتج عنها سوى تراجع المسار التنموي للمنطقة".ووصل الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات، في وقت سابق اليوم، رفقة زوجته ميخال في زيارة هي الأولى من نوعها إلى الدولة الخليجية.وكان في استقبال هرتسوغ في أبوظبي، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قرقاش يعلق على زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات

17:29 GMT 30.01.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
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قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة الرئيس الإسرائيلي التي تمت إلى الإمارات جاءت في إطار مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي.
وتابع قرقاش اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، أن الزيارة هدفها تطوير العلاقات بعد الاتفاق الإبراهيمي "نحو التنمية والازدهار".
وأشار قرقاش إلى أن محور العلاقات الإماراتية مع دول العالم "هو تقدير الإمارات لأولوياتها الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية".
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي، أن الإمارات محور علاقاتها "حرص دقيق على النهوض بمستقبل المنطقة الذي نراه في التعاون لا في المواجهة التي لم ينتج عنها سوى تراجع المسار التنموي للمنطقة".
ووصل الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات، في وقت سابق اليوم، رفقة زوجته ميخال في زيارة هي الأولى من نوعها إلى الدولة الخليجية.
وكان في استقبال هرتسوغ في أبوظبي، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.
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