قرقاش يعلق على زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة الرئيس الإسرائيلي التي تمت إلى الإمارات جاءت في إطار مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي.
وتابع قرقاش اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، أن الزيارة هدفها تطوير العلاقات بعد الاتفاق الإبراهيمي "نحو التنمية والازدهار".
تأتي الزيارة التاريخية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في إطار مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي، وبهدف تطوير العلاقات الثنائية التي دشنها الاتفاق الإبراهيمي وضمن توجه الإمارات الساعي إلى بناء وتعزيز الجسور مع كافة دول المنطقة ونحو تنمية الازدهار والاستقرار الإقليمي.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 30, 2022
وأشار قرقاش إلى أن محور العلاقات الإماراتية مع دول العالم "هو تقدير الإمارات لأولوياتها الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية".
المحور الأساس لعلاقاتنا الثنائية مع مختلف دول العالم يستند إلى تقديرنا لأولويات الإمارات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية، بعيداً عن سياسات المحاور ومن واقع حرص دقيق على النهوض بمستقبل المنطقة الذي نراه في التعاون لا في المواجهة التي لم ينتج عنها سوى تراجع المسار التنموي للمنطقة— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 30, 2022
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي، أن الإمارات محور علاقاتها "حرص دقيق على النهوض بمستقبل المنطقة الذي نراه في التعاون لا في المواجهة التي لم ينتج عنها سوى تراجع المسار التنموي للمنطقة".
ووصل الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات، في وقت سابق اليوم، رفقة زوجته ميخال في زيارة هي الأولى من نوعها إلى الدولة الخليجية.
وكان في استقبال هرتسوغ في أبوظبي، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.