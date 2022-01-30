https://arabic.sputniknews.com/20220130/مقتل-سوداني-برصاص-قوات-الأمن-خلال-احتجاجات-بالخرطوم-1057466190.html

مقتل سوداني برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات بالخرطوم

مقتل سوداني برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات بالخرطوم

قُتل متظاهر سوداني برصاص قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، وذلك خلال مشاركته في مسيرات مناهضة للسلطة العسكرية في السودان والتي انطلقت باسم "مليونية 30 يناير"... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T14:29+0000

2022-01-30T14:29+0000

2022-01-30T14:29+0000

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان اليوم الأحد: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد، محمد يوسف إسماعيل، 27 سنة وذلك إثر إصابته في الصدر إصابة لم يتم تحديد طبيعتها بعد من قبل قوات السلطة الانقلابية أثناء مليونية 30 يناير بمواكب الخرطوم".وأضاف البيان أنه "بمقتل هذا المتظاهر، يرتفع عدد القتلى منذ يوم الانقلاب الذي وقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 79 شهيدا".وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، مقتل متظاهر بالرصاص في العاصمة الخرطوم خلال مشاركته في تظاهرات معارضة للسلطات.وقالت اللجنة في بيان على حسابها في موقع "فيسبوك": "ارتقت قبل قليل روح الشهيد، حسن مختار الشفيع، إثر إصابته بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن من قبل قوات السلطة الانقلابية أثناء مليونية الوفاء للشهداء 27 يناير/ كانون الثاني بمدينة الخرطوم".يذكر أن السودان يشهد احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وكان البرهان قد قرر إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

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العالم العربي