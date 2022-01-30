تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220130/نقل-رئيس-وزراء-كندا-إلى-مكان-سري-وسط-احتجاج-الآلاف-على-التطعيم-الإلزامي-1057448316.html
نقل رئيس وزراء كندا إلى مكان سري وسط احتجاج الآلاف على التطعيم الإلزامي
نقل رئيس وزراء كندا إلى مكان سري وسط احتجاج الآلاف على التطعيم الإلزامي
أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم نقل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وعائلته من منزلهم في العاصمة الكندية أوتاوا ‏إلى مكان سري، بعد احتشاد آلاف الأشخاص... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T06:55+0000
2022-01-30T06:55+0000
العالم
أخبار كندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104501/07/1045010725_0:152:3073:1880_1920x0_80_0_0_fa0de1b715c9aa19f69612d08edf9a9d.jpg
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية، نقلا عن شرطة أوتاوا، أنه تم نقل ترودو وعائلته من منزلهم بسبب مخاوف أمنية في وقت سابق من اليوم، على الرغم من أن الاحتجاجات ظلت سلمية حتى مساء أمس السبت، دون توجيه اتهامات ضد أي متظاهرين.وبدأ سائقو الشاحنات في الوصول إلى العاصمة الكندية، يوم الجمعة الماضي، بعد ما يقرب من أسبوع من القيادة عبر البلاد، وبدأت "قافلة الحرية" احتجاجا على التطعيم الإلزامي لسائقي الشاحنات الذين يسافرون عبر الحدود الأمريكية الكندية.ويفرض التفويض الكندي، الذي فُرض في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، على سائقي الشاحنات تقديم دليل على التطعيم من أجل عبور الحدود، كما يتعيّن على سائقي الشاحنات الذين ليس لديهم لقاح الخضوع لحجر صحي، وإجراء اختبار فيروس "كورونا" المستجد عند عودتهم من أمريكا.وأكد جاستن ترودو في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي، إن الغالبية العظمى من سائقي الشاحنات الكنديين تم تطعيمهم بالفعل.ومنذ بدء "قافلة الحرية" في احتجاجاتها، تطورت لتشمل مجموعات وأشخاصا آخرين ليسوا من سائقي الشاحنات، الذين يعارضون مجموعة متنوعة من إجراءات الصحة العامة وتجاوز الحكومة في تفشي الوباء.وأمس السبت، امتلأت الشوارع المحيطة بالبرلمان الكندي بالمحتجين، بينما كانت الشرطة تراقب الحشود، ولكن كان المشهد سلميا، وفقا لوكالة "رويترز".
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الآلاف-يحتجون-في-العاصمة-الكندية-على-التطعيم-الإلزامي-1057444239.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104501/07/1045010725_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d72ff0c083eb286ab055db873bd1397.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار كندا

نقل رئيس وزراء كندا إلى مكان سري وسط احتجاج الآلاف على التطعيم الإلزامي

06:55 GMT 30.01.2022
© REUTERS / BLAIR GABLEرئيس وزراء كندا جاستن ترودو 29 مارس / آذار 2020
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو 29 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو 29 مارس / آذار 2020
© REUTERS / BLAIR GABLE
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم نقل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وعائلته من منزلهم في العاصمة الكندية أوتاوا ‏إلى مكان سري، بعد احتشاد آلاف الأشخاص للاحتجاج على التطعيم الإجباري ‏لسائقي الشاحنات، وكذلك على القيود الأخرى على الصحة العامة.‏
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية، نقلا عن شرطة أوتاوا، أنه تم نقل ترودو وعائلته من منزلهم بسبب مخاوف أمنية في وقت سابق من اليوم، على الرغم من أن الاحتجاجات ظلت سلمية حتى مساء أمس السبت، دون توجيه اتهامات ضد أي متظاهرين.
وبدأ سائقو الشاحنات في الوصول إلى العاصمة الكندية، يوم الجمعة الماضي، بعد ما يقرب من أسبوع من القيادة عبر البلاد، وبدأت "قافلة الحرية" احتجاجا على التطعيم الإلزامي لسائقي الشاحنات الذين يسافرون عبر الحدود الأمريكية الكندية.
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
الآلاف يحتجون في العاصمة الكندية على التطعيم الإلزامي
أمس, 21:14 GMT
ويفرض التفويض الكندي، الذي فُرض في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، على سائقي الشاحنات تقديم دليل على التطعيم من أجل عبور الحدود، كما يتعيّن على سائقي الشاحنات الذين ليس لديهم لقاح الخضوع لحجر صحي، وإجراء اختبار فيروس "كورونا" المستجد عند عودتهم من أمريكا.
وأكد جاستن ترودو في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي، إن الغالبية العظمى من سائقي الشاحنات الكنديين تم تطعيمهم بالفعل.
وقال: "لقد تم بالفعل تلقيح ما يقرب من 90 بالمئة من سائقي الشاحنات في كندا، وأفضل طريقة لمواصلة منع حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد هي ضمان تطعيم الجميع".
ومنذ بدء "قافلة الحرية" في احتجاجاتها، تطورت لتشمل مجموعات وأشخاصا آخرين ليسوا من سائقي الشاحنات، الذين يعارضون مجموعة متنوعة من إجراءات الصحة العامة وتجاوز الحكومة في تفشي الوباء.
وأمس السبت، امتلأت الشوارع المحيطة بالبرلمان الكندي بالمحتجين، بينما كانت الشرطة تراقب الحشود، ولكن كان المشهد سلميا، وفقا لوكالة "رويترز".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية