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https://arabic.sputniknews.com/20220130/نولاند-واشنطن-ترى-اهتماما-من-موسكو-بالحوار-حول-الرد-الأمريكي-على-مقترحاتها-الأمنية-1057476218.html
نولاند: واشنطن ترى اهتماما من موسكو بالحوار حول الرد الأمريكي على مقترحاتها الأمنية
نولاند: واشنطن ترى اهتماما من موسكو بالحوار حول الرد الأمريكي على مقترحاتها الأمنية
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، إن الإدارة الأمريكية ترى بوادر اهتمام روسي بالحوار بشأن ردود فعل واشنطن على اقتراح ضمان الأمن الأوروبي. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T17:00+0000
2022-01-30T17:00+0000
العالم
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وقالت نولاند في تصريحات لشبكة "سي بي اس"، "كما تعلمون، أرسلنا مقترحاتنا الدبلوماسية إلى روسيا. اتخذ الناتو خطوة مماثلة هذا الأسبوع. ورأينا بعض المؤشرات على أن روسيا مهتمة بإجراء اتصالات بشأن هذه المقترحات."وأشارت نولاند إلى أن أحد المؤشرات على هذا الاهتمام من جانب موسكو هو حقيقة أن "وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من المرجح أن يجروا محادثة الأسبوع المقبل".أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية.وبينت الخارجية في بيان، أن السفير الأمريكي لدى روسيا قدم الرد على المقترحات الأمنية إلى نائب وزير الخارجية غروشكو.قال البيان: "السفير الأمريكي جون سوليفان سلم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ردا خطيا من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية".وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي في جنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الخارجية-الروسية-موسكو-تلقت-رد-واشنطن-على-مقترحاتها-الأمنية-1057211586.html
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العالم

نولاند: واشنطن ترى اهتماما من موسكو بالحوار حول الرد الأمريكي على مقترحاتها الأمنية

17:00 GMT 30.01.2022
© Sputnik . Aleksandr Maksimenko / الذهاب إلى بنك الصورمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيكتوريا نولاند
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيكتوريا نولاند - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Aleksandr Maksimenko
/
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، إن الإدارة الأمريكية ترى بوادر اهتمام روسي بالحوار بشأن ردود فعل واشنطن على اقتراح ضمان الأمن الأوروبي.
وقالت نولاند في تصريحات لشبكة "سي بي اس"، "كما تعلمون، أرسلنا مقترحاتنا الدبلوماسية إلى روسيا. اتخذ الناتو خطوة مماثلة هذا الأسبوع. ورأينا بعض المؤشرات على أن روسيا مهتمة بإجراء اتصالات بشأن هذه المقترحات."
وأشارت نولاند إلى أن أحد المؤشرات على هذا الاهتمام من جانب موسكو هو حقيقة أن "وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من المرجح أن يجروا محادثة الأسبوع المقبل".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية.
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
الخارجية الروسية: موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية
26 يناير, 17:24 GMT
وبينت الخارجية في بيان، أن السفير الأمريكي لدى روسيا قدم الرد على المقترحات الأمنية إلى نائب وزير الخارجية غروشكو.
قال البيان: "السفير الأمريكي جون سوليفان سلم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ردا خطيا من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية".
وأضاف: "استقبل غروشكو السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سوليفان، بناءً على طلبه، وخلال الاجتماع سلم رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية رداً مكتوباً من الإدارة الأمريكية على مسودة المعاهدة الثنائية بشأن الضمانات الأمنية التي قدمها الجانب الروسي سابقاً".
وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.
وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي في جنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.
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