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https://arabic.sputniknews.com/20220130/وزارة-الري-الأردنية-نسبة-تخزين-المياه-متواضعة-في-معظم-السدود-1057452275.html
وزارة الري الأردنية: نسبة تخزين المياه متواضعة في معظم السدود
وزارة الري الأردنية: نسبة تخزين المياه متواضعة في معظم السدود
أعلنت وزارة المياه والري الأردنية، اليوم الأحد، أن نسبة تخزين المياه في معظم سدود الأردن "متواضعة". 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T09:13+0000
2022-01-30T09:13+0000
2022-01-30T09:13+0000
أخبار الأردن
مياه
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ونقل موقع قناة "المملكة" عن الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة أن سد الكفرين وصل نسبة التخزين فيه إلى نحو 54%.وأشار إلى أن نسبة التخزين في باقي السدود البالغ عددها الإجمالي 14 سدا بلغت أقل من 50% "وبنسب متواضعة".وأوضح المسؤول في وزارة المياه والري أن المنخفض الجوي الأخير زود السدود حتى صباح الأحد بنحو 11.5 مليون متر مكعب من المياه.وذكر أنه دخل خلال الـ 24 ساعة ماضية 2.5 مليون متر مكعب من المياه.وعن كمية المياه التي دخلت على السدود منذ بداية موسم المطر، قال إنها بغت نحو 32.5 مليون متر مكعب، وهو ما رفع الموسم المطري إلى نحو 53% من الهطول العام.وأشار إلى أن هناك منخفضات جوية مقبلة يعول عليها في "تعزيز كميات المياه". يذكر أن الأردن من أفقر دول العام مائيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/مزارعو-الأردن-يطالبون-بإلغاء-شرط-الضمان-الاجتماعي-1057449551.html
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أخبار الأردن, مياه
وزارة الري الأردنية: نسبة تخزين المياه متواضعة في معظم السدود
أعلنت وزارة المياه والري الأردنية، اليوم الأحد، أن نسبة تخزين المياه في معظم سدود الأردن "متواضعة".
ونقل
موقع قناة "المملكة"
عن الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة أن سد الكفرين وصل نسبة التخزين فيه إلى نحو 54%.
وأشار إلى أن نسبة التخزين في باقي السدود البالغ عددها الإجمالي 14 سدا بلغت أقل من 50% "وبنسب متواضعة".
وأوضح
المسؤول في وزارة المياه والري
أن المنخفض الجوي الأخير زود السدود حتى صباح الأحد بنحو 11.5 مليون متر مكعب من المياه.
وذكر أنه دخل خلال الـ 24 ساعة ماضية 2.5 مليون متر مكعب من المياه.
وعن كمية المياه التي دخلت على السدود منذ بداية موسم المطر، قال إنها بغت نحو 32.5 مليون متر مكعب، وهو ما رفع الموسم المطري إلى نحو 53% من الهطول العام.
وأشار إلى أن هناك منخفضات جوية مقبلة يعول عليها في "تعزيز كميات المياه". يذكر أن الأردن من أفقر دول العام مائيا.