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https://arabic.sputniknews.com/20220131/أفضل-غذاء-لالتهاب-المفاصل-وفق-خبير-تغذية-1057533498.html
أفضل غذاء لالتهاب المفاصل وفق خبير تغذية
أفضل غذاء لالتهاب المفاصل وفق خبير تغذية
يمكن أن يكون الألم والإحباط الناجمين عن الإصابة بالتهاب المفاصل كافيين للتأثير بشكل كبير على حياتك اليومية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T11:35+0000
2022-01-31T11:55+0000
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التصلب والتورم الذي يسببه في مفاصلك قد يؤدي إلى صعوبة القيام بالمهام اليومية، وكذلك المشاركة في الأنشطة المفضلة لديك.ولسوء الحظ، فإن الألم عادة ما ينمو مع تقدم العمر، بحسب موقع Eat This, Not That.ومع ذلك، إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل، فهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف بعض الألم والتورم، بما في ذلك تناول أطعمة صحية.تقول تريستا بيست اخبيرة التغذية إن أفضل طعام يمكنك تناوله إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل هو أي طعام يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية كالأسماك الدهنية، والجوز أو بذور الشيا.وفقا لمجلة البحر الأبيض المتوسط لأمراض الروماتيزم، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 لا يمكن أن يساعد فقط في منع أنواع معينة من التهاب المفاصل، ولكن يمكن أيضا أن يجعل تجربتك مع التهاب المفاصل الروماتويدي أقل إيلاما.أحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد في تقليل الالتهاب، وهو أمر أساسي في التعايش مع التهاب المفاصل.تقول بيست: "النظام الغذائي المضاد للالتهابات هو نظام غذائي مثالي لأولئك الذين يعيشون مع التهاب المفاصل الروماتويدي، وهذا يرجع أساسا إلى أن التهاب المفاصل هو حالة التهابية".على العكس من ذلك، فإن أحماض أوميغا 6 الدهنية وهي أقل شيوعا، وهذه الدهون المتعددة غير المشبعة، والتي يمكن أن تجدها في الزيوت النباتية، وكذلك معظم أنواع المكسرات والبذور، تحفز الالتهابات عند تناولها بكميات زائدة.ووفقا لبيست: "عندما يكون هناك خلل بين الاثنين (أوميغا 3 وأوميغا 6)، يكون الجسم ملتهبا بشكل مزمن، لذا فإن إيجاد توازن بين أوميغا 3 و 6 أمر أساسي لتقليل الالتهاب".الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 هي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين. يمكنك أيضا الحصول على هذه الأحماض الدهنية من خلال الجوز وبذور الشيا وزيت فول الصويا وزيت الكانولا.وإذا لم تكن مهتما بتناول هذه الأطعمة، فيمكنك دائما التحدث مع طبيبك حول تناول مكمل أوميغا 3.
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أفضل غذاء لالتهاب المفاصل وفق خبير تغذية

11:35 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 31.01.2022)
© Depositphotos / Dirimaالتهاب المفاصل
التهاب المفاصل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / Dirima
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يمكن أن يكون الألم والإحباط الناجمين عن الإصابة بالتهاب المفاصل كافيين للتأثير بشكل كبير على حياتك اليومية.
التصلب والتورم الذي يسببه في مفاصلك قد يؤدي إلى صعوبة القيام بالمهام اليومية، وكذلك المشاركة في الأنشطة المفضلة لديك.
ولسوء الحظ، فإن الألم عادة ما ينمو مع تقدم العمر، بحسب موقع Eat This, Not That.
ومع ذلك، إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل، فهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف بعض الألم والتورم، بما في ذلك تناول أطعمة صحية.
تقول تريستا بيست اخبيرة التغذية إن أفضل طعام يمكنك تناوله إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل هو أي طعام يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية كالأسماك الدهنية، والجوز أو بذور الشيا.
وفقا لمجلة البحر الأبيض المتوسط لأمراض الروماتيزم، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 لا يمكن أن يساعد فقط في منع أنواع معينة من التهاب المفاصل، ولكن يمكن أيضا أن يجعل تجربتك مع التهاب المفاصل الروماتويدي أقل إيلاما.
أحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد في تقليل الالتهاب، وهو أمر أساسي في التعايش مع التهاب المفاصل.
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تقول بيست: "النظام الغذائي المضاد للالتهابات هو نظام غذائي مثالي لأولئك الذين يعيشون مع التهاب المفاصل الروماتويدي، وهذا يرجع أساسا إلى أن التهاب المفاصل هو حالة التهابية".
على العكس من ذلك، فإن أحماض أوميغا 6 الدهنية وهي أقل شيوعا، وهذه الدهون المتعددة غير المشبعة، والتي يمكن أن تجدها في الزيوت النباتية، وكذلك معظم أنواع المكسرات والبذور، تحفز الالتهابات عند تناولها بكميات زائدة.
ووفقا لبيست: "عندما يكون هناك خلل بين الاثنين (أوميغا 3 وأوميغا 6)، يكون الجسم ملتهبا بشكل مزمن، لذا فإن إيجاد توازن بين أوميغا 3 و 6 أمر أساسي لتقليل الالتهاب".
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 هي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين. يمكنك أيضا الحصول على هذه الأحماض الدهنية من خلال الجوز وبذور الشيا وزيت فول الصويا وزيت الكانولا.
وإذا لم تكن مهتما بتناول هذه الأطعمة، فيمكنك دائما التحدث مع طبيبك حول تناول مكمل أوميغا 3.
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