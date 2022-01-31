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إسرائيل تسمح بدخول السياح الروس المحصنين بلقاح "سبوتنيك"
إسرائيل تسمح بدخول السياح الروس المحصنين بلقاح "سبوتنيك"
أعلنت إسرائيل، للمرة الأولى، أنها ستسمح بدخول السياح الروس الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T07:49+0000
2022-01-31T07:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
السائحين الروس
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين: "ستسمح إسرائيل بدخول السائحين الروس الذين تم تطعيمهم بـ"سبوتنيك"، وفقا لفحص مصلي (اختبار الأجسام المضادة) سيقومون به في المعامل الروسية المعتمدة من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية".وأضافت: "أعطت وزارة الصحة الإسرائيلية الموافقة النهائية، أمس (الأحد)، في أعقاب جهود وزير السياحة يوئيل رزبوزوف الذي توجه إلى موسكو على وجه التحديد لمناقشة الإجراءات مع الروس".وبموجب الاتفاق، سيتمكن المواطن الروسي من تحميل نتائج الاختبار المصلي (يسمى أيضا اختبار السيرولوجيا) الذي سيخضع له في شبكتين من المختبرات على النظام الإلكتروني لوزارة الصحة الإسرائيلية.وقالت الصحيفة: "منذ البداية، كان شرط الروس إجراء الاختبارات في روسيا قبل الرحلة إلى إسرائيل وليس عند الهبوط كما طلبت إسرائيل في البداية".وأضافت: "الآن يمكن لمتلقي لقاح سبوتنيك إجراء الفحص المصلي في روسيا وفقا للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة الإسرائيلية وهذا يسمح لهم باستيفاء شروط الدخول إلى إسرائيل".وتابعت: "بالإضافة إلى نتائج الاختبارات المصلية، يجب على المواطن الروسي الذي يسعى للوصول إلى إسرائيل، مثل أي سائح، تحميل نتيجة محدثة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أو اختبار المستضد (اختبار منزلي سريع)"."عند الوصول إلى البلاد، سيتعين على كل مواطن روسي، مثل أي مواطن أجنبي أو إسرائيلي، الخضوع لاختبار PCR مع الهبوط في البلاد"، بحسب "يديعوت أحرونوت".وشددت الصحيفة على أن وزير السياحة الإسرائيلي رزبوزوف، كان حريصا على عدم خسارة السياحة الروسية، والتي تعد بالتأكيد سوقا كبيرا خلال فصل الشتاء.وقال رزبوزوف: "بعد عامين كانت السياحة إلى إسرائيل شبه معدومة، لا يجب علينا التفريط بالسائح الروسي، وبالتأكيد في أشهر الشتاء عندما يكون الطقس في إسرائيل مناسبا للسياحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220127/علماء-الأوبئة-حول-العالم-يؤكدون-فعالية-لقاحات-سبوتنيك-الروسية-ضد-متحور-أوميكرون-1057244141.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السائحين الروس, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

إسرائيل تسمح بدخول السياح الروس المحصنين بلقاح "سبوتنيك"

07:49 GMT 31.01.2022
© AP Photo / Oded Baliltyمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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أعلنت إسرائيل، للمرة الأولى، أنها ستسمح بدخول السياح الروس الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين: "ستسمح إسرائيل بدخول السائحين الروس الذين تم تطعيمهم بـ"سبوتنيك"، وفقا لفحص مصلي (اختبار الأجسام المضادة) سيقومون به في المعامل الروسية المعتمدة من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية".
وأضافت: "أعطت وزارة الصحة الإسرائيلية الموافقة النهائية، أمس (الأحد)، في أعقاب جهود وزير السياحة يوئيل رزبوزوف الذي توجه إلى موسكو على وجه التحديد لمناقشة الإجراءات مع الروس".
وبموجب الاتفاق، سيتمكن المواطن الروسي من تحميل نتائج الاختبار المصلي (يسمى أيضا اختبار السيرولوجيا) الذي سيخضع له في شبكتين من المختبرات على النظام الإلكتروني لوزارة الصحة الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة: "منذ البداية، كان شرط الروس إجراء الاختبارات في روسيا قبل الرحلة إلى إسرائيل وليس عند الهبوط كما طلبت إسرائيل في البداية".
وأضافت: "الآن يمكن لمتلقي لقاح سبوتنيك إجراء الفحص المصلي في روسيا وفقا للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة الإسرائيلية وهذا يسمح لهم باستيفاء شروط الدخول إلى إسرائيل".
سبوتنيك لايت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
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وتابعت: "بالإضافة إلى نتائج الاختبارات المصلية، يجب على المواطن الروسي الذي يسعى للوصول إلى إسرائيل، مثل أي سائح، تحميل نتيجة محدثة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أو اختبار المستضد (اختبار منزلي سريع)".
"عند الوصول إلى البلاد، سيتعين على كل مواطن روسي، مثل أي مواطن أجنبي أو إسرائيلي، الخضوع لاختبار PCR مع الهبوط في البلاد"، بحسب "يديعوت أحرونوت".
وشددت الصحيفة على أن وزير السياحة الإسرائيلي رزبوزوف، كان حريصا على عدم خسارة السياحة الروسية، والتي تعد بالتأكيد سوقا كبيرا خلال فصل الشتاء.
وقال رزبوزوف: "بعد عامين كانت السياحة إلى إسرائيل شبه معدومة، لا يجب علينا التفريط بالسائح الروسي، وبالتأكيد في أشهر الشتاء عندما يكون الطقس في إسرائيل مناسبا للسياحة".
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