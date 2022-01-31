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الأردن... ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا في منتصف فبراير
الأردن... ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا في منتصف فبراير
كشف عادل البلبيسي مسؤول ملف كورونا في الأردن عن موعد ذروة الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا في المملكة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T06:48+0000
2022-01-31T06:48+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
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وقال البلبيسي في تصريحات تلفزيونية إن المملكة ستصل إلى أعلى حصيلة إصابات بكورونا في منتصف شهر فبراير/شباط المقبل، بحسب موقع "عمون".وأوضح أن هذه هي ذروة الموجة الرابعة، مشيرا إلى أنه يسود فيها متحورا أوميكرون ودلتا.وأشار المسؤول الأردني إلى أن المملكة تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا، حيث شهد الأسبوع الأخير تسجيل 59 آلف إصابة.وذكر البلبيسي أن عدد اختبارات "بي سي آر" التي تجرى بشكل أسبوعي انخفضت.وشدد على ضرورة إجراء مسحة طبية للمخالطين وللأشخاص الذين يشعرون بأعراض المرض.وبيّن أن متوسط نسب الفحوصات الإيجابية يصل ما بين 22% إلى 22.5% وهي نسبة مرتفعة وتسجل ارتفاعا ملحوظا.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/الأردن-إحالة-ملف-صندوق-تنمية-المحافظات-لهيئة-مكافحة-الفساد-1057487405.html
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أخبار الأردن, فيروس كورونا

الأردن... ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا في منتصف فبراير

06:48 GMT 31.01.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDمخاوف من فيروس كورونا في الأردن
مخاوف من فيروس كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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كشف عادل البلبيسي مسؤول ملف كورونا في الأردن عن موعد ذروة الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا في المملكة.
وقال البلبيسي في تصريحات تلفزيونية إن المملكة ستصل إلى أعلى حصيلة إصابات بكورونا في منتصف شهر فبراير/شباط المقبل، بحسب موقع "عمون".
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
الأردن... إحالة ملف صندوق تنمية المحافظات لهيئة مكافحة الفساد
06:34 GMT
وأوضح أن هذه هي ذروة الموجة الرابعة، مشيرا إلى أنه يسود فيها متحورا أوميكرون ودلتا.
وأشار المسؤول الأردني إلى أن المملكة تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا، حيث شهد الأسبوع الأخير تسجيل 59 آلف إصابة.
وذكر البلبيسي أن عدد اختبارات "بي سي آر" التي تجرى بشكل أسبوعي انخفضت.
وشدد على ضرورة إجراء مسحة طبية للمخالطين وللأشخاص الذين يشعرون بأعراض المرض.
وبيّن أن متوسط نسب الفحوصات الإيجابية يصل ما بين 22% إلى 22.5% وهي نسبة مرتفعة وتسجل ارتفاعا ملحوظا.
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