الأمن اللبناني: أوقفنا 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل

وحسب بيان نشرته شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، عبر موقعها، وحسابها في موقع تويتر، أكدت أنه "لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر".ونفى البيان صحة ما ورد في إحدى الصحف اللبنانية عن تورط شبكات تعمل لصالح اسرائيل داخل الأمن. ومتهكما قال البيان "يبدو أن كاتب المقال على علمٍ أكثر منّا بأن هناك تورّط لشخص تابع لأحد الأحزاب تمّ توقيفه من قبلهم، والتحقيقات لا تزال مستمرّة بإشراف القضاء المختص".وشدد على أن "المديرية تهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها".
أكد الأمن اللبناني أنه قام بإيقاف 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في الداخل اللبناني.
وحسب بيان نشرته شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، عبر موقعها، وحسابها في موقع تويتر، أكدت أنه "لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر".
توضيح حول ما ورد في صحيفة الاخبار عن توقيف شبكات تعمل لصالح العدو الإسرائيلي#قوى_الامن
وأبدى البيان استغراب الأمن اللبناني من "عدم الحسّ بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خاصةً قبل الانتهاء من التحقيقات"، لافتا إلى أن الأمن اللبناني "في كل مرّة يصدر من قبلنا بياناً مفصلاً عن استكمال أي تحقيق".
ومتهكما قال البيان "يبدو أن كاتب المقال على علمٍ أكثر منّا بأن هناك تورّط لشخص تابع لأحد الأحزاب تمّ توقيفه من قبلهم، والتحقيقات لا تزال مستمرّة بإشراف القضاء المختص".
وشدد على أن "المديرية تهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها".