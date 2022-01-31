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الأمن اللبناني: أوقفنا 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل
الأمن اللبناني: أوقفنا 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل
أكد الأمن اللبناني أنه قام بإيقاف 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في الداخل اللبناني. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
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إسرائيل
لبنان
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وحسب بيان نشرته ​شعبة العلاقات العامة​ في ​قوى الأمن الداخلي​، عبر موقعها، وحسابها في موقع تويتر، أكدت أنه "لا صحة لوجود أي خرق لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر".ونفى البيان صحة ما ورد في إحدى الصحف اللبنانية عن تورط شبكات تعمل لصالح ​اسرائيل​ داخل الأمن. ومتهكما قال البيان "يبدو أن كاتب المقال على علمٍ أكثر منّا بأن هناك تورّط لشخص تابع لأحد الأحزاب تمّ توقيفه من قبلهم، والتحقيقات لا تزال مستمرّة بإشراف ​القضاء​ المختص".وشدد على أن "المديرية تهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها".
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إسرائيل, لبنان

الأمن اللبناني: أوقفنا 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل

20:17 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 20:28 GMT 31.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRضباط الشرطة اللبنانية ينظرون إلى مدخل مرآب ما يعتقد أنه منزل كارلوس غصن في بيروت
ضباط الشرطة اللبنانية ينظرون إلى مدخل مرآب ما يعتقد أنه منزل كارلوس غصن في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أكد الأمن اللبناني أنه قام بإيقاف 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في الداخل اللبناني.
وحسب بيان نشرته ​شعبة العلاقات العامة​ في ​قوى الأمن الداخلي​، عبر موقعها، وحسابها في موقع تويتر، أكدت أنه "لا صحة لوجود أي خرق لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر".
ونفى البيان صحة ما ورد في إحدى الصحف اللبنانية عن تورط شبكات تعمل لصالح ​اسرائيل​ داخل الأمن.
وأبدى البيان استغراب الأمن اللبناني من "عدم الحسّ بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خاصةً قبل الانتهاء من ​التحقيقات​"، لافتا إلى أن الأمن اللبناني "في كل مرّة يصدر من قبلنا بياناً مفصلاً عن استكمال أي تحقيق".
ومتهكما قال البيان "يبدو أن كاتب المقال على علمٍ أكثر منّا بأن هناك تورّط لشخص تابع لأحد الأحزاب تمّ توقيفه من قبلهم، والتحقيقات لا تزال مستمرّة بإشراف ​القضاء​ المختص".
وشدد على أن "المديرية تهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها".
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