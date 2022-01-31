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https://arabic.sputniknews.com/20220131/الأوقاف-المصرية-توضح-حقيقة-ما-حدث-في-مسجد-الحسين-1057543275.html
"الأوقاف المصرية" توضح حقيقة ما حدث في مسجد الحسين
"الأوقاف المصرية" توضح حقيقة ما حدث في مسجد الحسين
أوضحت وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها حقيقة ما حدث من حريق بجوار مسجد الإمام الحسين في مدينة القاهرة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:04+0000
2022-01-31T15:04+0000
2022-01-31T15:04+0000
غلق مسجد الحسين
حرائق
محمد مختار جمعة
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وحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام مصرية أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين في حي الحسين بمدينة القاهرة لم يتسبب في أي أضرار للمسجد.وأكد الوزير المصري أنه وفور علمه بالحريق وجه المسؤولين بمديرية أوقاف القاهرة لمتابعة آثاره على المسجد.وأكدت الأجهزة التنفيذية في محافظة القاهرة أن "قوات الحماية المدنية انتقلت لموقع الحريق وتم الإطفاء، وجارية عمليات التبريد".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/مصر-اندلاع-حريق-هائل-في-منطقة-الحسين-1057484000.html
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غلق مسجد الحسين, حرائق, محمد مختار جمعة
"الأوقاف المصرية" توضح حقيقة ما حدث في مسجد الحسين
أوضحت وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها حقيقة ما حدث من حريق بجوار مسجد الإمام الحسين في مدينة القاهرة.
وحسب البيان الذي نشرته
وسائل إعلام
مصرية أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين في حي الحسين بمدينة القاهرة لم يتسبب في أي أضرار للمسجد.
وأكد الوزير المصري أنه وفور علمه بالحريق
وجه المسؤولين
بمديرية أوقاف القاهرة لمتابعة آثاره على المسجد.
وكانت المعاينة الأولى للحريق الذي شب مساء أمس الأحد، بمنطقة الحسين قد أكد أنه حدث "نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين وأسفر عن 12 مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي".
وأكدت
الأجهزة التنفيذية
في محافظة القاهرة أن "قوات الحماية المدنية انتقلت لموقع الحريق وتم الإطفاء، وجارية عمليات التبريد".