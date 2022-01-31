البرتغال... الحزب الاشتراكي يتصدر الانتخابات البرلمانية

مدريد - سبوتنيك. وبحسب وزارة الداخلية يحظى الحزب الاشتراكي الذي يمثله القائم بأعمال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، بدعم 44 بالمئة من الأصوات بعد فرز اكثر من ثلثي بطاقات التصويت ، مقابل 33 بالمئة لحزب المعارضة "الديموقراطي الاجتماعي"، الذي يمثل يمين الوسط، والمعارض منذ عام 2015 .ويحل بالمرتبة الثالثة الحزب اليميني المتشدد "شيجا"، الذي دخل البرلمان لأول مرة بمقعد واحد خلال الانتخابات الأخيرة في عام 2019 بحصوله على نسبة 7 بالمئة من أصوات الناخبين .ويبلغ عدد الناخبين في البرتغال 10.8 ملايين ناخب، حيث وصلت نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي 45.66 بالمئة.
بدأ الناخبون في البرتغال بالتصويت، يوم الأحد، في انتخابات تشريعية، تم تقديم موعد بدئها، وتكشف معطيات وزارة الداخلية تقدم الحزب الاشتراكي على منافسيه بحصوله على 44 بالمئة من أصوات الناخبين.
مدريد - سبوتنيك. وبحسب وزارة الداخلية يحظى الحزب الاشتراكي الذي يمثله القائم بأعمال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، بدعم 44 بالمئة من الأصوات بعد فرز اكثر من ثلثي بطاقات التصويت ، مقابل 33 بالمئة لحزب المعارضة "الديموقراطي الاجتماعي"، الذي يمثل يمين الوسط، والمعارض منذ عام 2015 .
ويحل بالمرتبة الثالثة الحزب اليميني المتشدد "شيجا"، الذي دخل البرلمان لأول مرة بمقعد واحد خلال الانتخابات الأخيرة في عام 2019 بحصوله على نسبة 7 بالمئة من أصوات الناخبين .
ويبلغ عدد الناخبين في البرتغال 10.8 ملايين ناخب، حيث وصلت نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي 45.66 بالمئة.