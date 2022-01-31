تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/البرتغال-الحزب-الاشتراكي-يتصدر-الانتخابات-البرلمانية-1057485664.html
البرتغال... الحزب الاشتراكي يتصدر الانتخابات البرلمانية
البرتغال... الحزب الاشتراكي يتصدر الانتخابات البرلمانية
بدأ الناخبون في البرتغال بالتصويت، يوم الأحد، في انتخابات تشريعية، تم تقديم موعد بدئها، وتكشف معطيات وزارة الداخلية تقدم الحزب الاشتراكي على منافسيه بحصوله على... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T00:35+0000
2022-01-31T00:36+0000
البرتغال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102743/72/1027437283_0:309:3436:2242_1920x0_80_0_0_62e39c1329f613dcb5a53159de658810.jpg
مدريد - سبوتنيك. وبحسب وزارة الداخلية يحظى الحزب الاشتراكي الذي يمثله القائم بأعمال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، بدعم 44 بالمئة من الأصوات بعد فرز اكثر من ثلثي بطاقات التصويت ، مقابل 33 بالمئة لحزب المعارضة "الديموقراطي الاجتماعي"، الذي يمثل يمين الوسط، والمعارض منذ عام 2015 .ويحل بالمرتبة الثالثة الحزب اليميني المتشدد "شيجا"، الذي دخل البرلمان لأول مرة بمقعد واحد خلال الانتخابات الأخيرة في عام 2019 بحصوله على نسبة 7 بالمئة من أصوات الناخبين .ويبلغ عدد الناخبين في البرتغال 10.8 ملايين ناخب، حيث وصلت نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي 45.66 بالمئة.
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102743/72/1027437283_18:0:3418:2550_1920x0_80_0_0_7a0f22e469f8c490c678631f7144f2ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البرتغال

البرتغال... الحزب الاشتراكي يتصدر الانتخابات البرلمانية

00:35 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 00:36 GMT 31.01.2022)
© AP Photo / Darko Bandicانتخابات سلوفينيا
انتخابات سلوفينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Darko Bandic
تابعنا عبر
بدأ الناخبون في البرتغال بالتصويت، يوم الأحد، في انتخابات تشريعية، تم تقديم موعد بدئها، وتكشف معطيات وزارة الداخلية تقدم الحزب الاشتراكي على منافسيه بحصوله على 44 بالمئة من أصوات الناخبين.
مدريد - سبوتنيك. وبحسب وزارة الداخلية يحظى الحزب الاشتراكي الذي يمثله القائم بأعمال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، بدعم 44 بالمئة من الأصوات بعد فرز اكثر من ثلثي بطاقات التصويت ، مقابل 33 بالمئة لحزب المعارضة "الديموقراطي الاجتماعي"، الذي يمثل يمين الوسط، والمعارض منذ عام 2015 .

ويحل بالمرتبة الثالثة الحزب اليميني المتشدد "شيجا"، الذي دخل البرلمان لأول مرة بمقعد واحد خلال الانتخابات الأخيرة في عام 2019 بحصوله على نسبة 7 بالمئة من أصوات الناخبين .

ويبلغ عدد الناخبين في البرتغال 10.8 ملايين ناخب، حيث وصلت نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي 45.66 بالمئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية