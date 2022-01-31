https://arabic.sputniknews.com/20220131/البرلمان-العراقي-يعلن-أسماء-مرشحي-الرئاسة-واجتماع-لحل-العقبات-السياسية-1057538375.html

البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة... واجتماع لحل العقبات السياسية

البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة... واجتماع لحل العقبات السياسية

أعلن العراق، اليوم الإثنين، أسماء مرشحي منصب رئيس الجمهورية، فيما اجتمعت قوى الأغلبية السياسية لبحث العقبات أمام العملية السياسية وسط استمرار المفاوضات لتشكيل... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T13:28+0000

2022-01-31T13:28+0000

2022-01-31T13:28+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104196/66/1041966622_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f9721a77c29722b278dbc4e5327fdcc1.jpg

بغداد - سبوتنيك. أعلن البرلمان العراقي قائمة من 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.يشار إلى أن منصب الرئاسة العراقية من نصيب الأكراد، فيما يشغل السنة منصب رئيس البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبع منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003، ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 فبراير/شباط المقبل.وبشأن الحكومة الجديدة، اجتمع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والذي فاز تكتله بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في محافظة النجف.وكان مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، قد قال في بيان إنه "من أجل حل المشاكل، وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار العراق اليوم