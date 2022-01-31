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البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة... واجتماع لحل العقبات السياسية
البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة... واجتماع لحل العقبات السياسية
أعلن العراق، اليوم الإثنين، أسماء مرشحي منصب رئيس الجمهورية، فيما اجتمعت قوى الأغلبية السياسية لبحث العقبات أمام العملية السياسية وسط استمرار المفاوضات لتشكيل... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T13:28+0000
2022-01-31T13:28+0000
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بغداد - سبوتنيك. أعلن البرلمان العراقي قائمة من 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.يشار إلى أن منصب الرئاسة العراقية من نصيب الأكراد، فيما يشغل السنة منصب رئيس البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبع منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003، ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 فبراير/شباط المقبل.وبشأن الحكومة الجديدة، اجتمع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والذي فاز تكتله بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في محافظة النجف.وكان مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، قد قال في بيان إنه "من أجل حل المشاكل، وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة... واجتماع لحل العقبات السياسية

13:28 GMT 31.01.2022
© REUTERS / HANDOUTرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يقف مع الوزراء المفوضين حديثاً خلال مراسم أداء اليمين في مقر البرلمان في بغداد
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يقف مع الوزراء المفوضين حديثاً خلال مراسم أداء اليمين في مقر البرلمان في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن العراق، اليوم الإثنين، أسماء مرشحي منصب رئيس الجمهورية، فيما اجتمعت قوى الأغلبية السياسية لبحث العقبات أمام العملية السياسية وسط استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.
بغداد - سبوتنيك. أعلن البرلمان العراقي قائمة من 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.
يشار إلى أن منصب الرئاسة العراقية من نصيب الأكراد، فيما يشغل السنة منصب رئيس البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبع منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003، ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 فبراير/شباط المقبل.
وبشأن الحكومة الجديدة، اجتمع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والذي فاز تكتله بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في محافظة النجف.
وكان مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، قد قال في بيان إنه "من أجل حل المشاكل، وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية".
وأضاف أنه "في سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم السيدان نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل. وآمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
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