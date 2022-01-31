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https://arabic.sputniknews.com/20220131/البرهان-يؤكد-تمسكه-بالتحقيق-بعد-مقتل-متظاهر-وإصابة-العشرات-خلال-تظاهرات-في-الخرطوم-1057551410.html
البرهان يؤكد تمسكه بالتحقيق بعد مقتل متظاهر وإصابة العشرات خلال تظاهرات في الخرطوم
البرهان يؤكد تمسكه بالتحقيق بعد مقتل متظاهر وإصابة العشرات خلال تظاهرات في الخرطوم
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، تمسكه بالتحقيق بعد مقتل متظاهر وإصابة عشرات رجال الأمن خلال تظاهرات الأمس التي شهدتها... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T18:05+0000
2022-01-31T18:08+0000
أخبار السودان اليوم
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وشدد البرهان، خلال لقائه سفيرة مملكة النرويج لدى الخرطوم، تريزا لوكن، على أهمية حرية التعبير السلمي للمواطنين. مؤكدا أهمية التحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال المظاهرات الأخيرة، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.وقُتل متظاهر سوداني برصاص قوات الأمن السودانية، أمس الأحد، وذلك خلال مشاركته في مسيرات مناهضة للسلطة العسكرية في السودان والتي انطلقت باسم "مليونية 30 يناير" في الخرطوم.وفي لقاء آخر، قدّم البرهان، تقريرا إلى وفد منظمة الإيقاد، حول تطورات الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.وأكد البرهان، حرصه علي مواصلة الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق الانتقال السياسي بالسودان.يذكر أن السودان يشهد احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وكان البرهان قد قرر إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
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أخبار السودان اليوم

البرهان يؤكد تمسكه بالتحقيق بعد مقتل متظاهر وإصابة العشرات خلال تظاهرات في الخرطوم

18:05 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 18:08 GMT 31.01.2022)
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، تمسكه بالتحقيق بعد مقتل متظاهر وإصابة عشرات رجال الأمن خلال تظاهرات الأمس التي شهدتها العاصمة الخرطوم.
وشدد البرهان، خلال لقائه سفيرة مملكة النرويج لدى الخرطوم، تريزا لوكن، على أهمية حرية التعبير السلمي للمواطنين. مؤكدا أهمية التحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال المظاهرات الأخيرة، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.
وقُتل متظاهر سوداني برصاص قوات الأمن السودانية، أمس الأحد، وذلك خلال مشاركته في مسيرات مناهضة للسلطة العسكرية في السودان والتي انطلقت باسم "مليونية 30 يناير" في الخرطوم.
وفي لقاء آخر، قدّم البرهان، تقريرا إلى وفد منظمة الإيقاد، حول تطورات الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأكد البرهان، حرصه علي مواصلة الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق الانتقال السياسي بالسودان.
يذكر أن السودان يشهد احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وكان البرهان قد قرر إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
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