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الحكومة اليمنية: خسائر الاقتصاد جراء الحرب بلغت نحو 126 مليار دولار

الحكومة اليمنية: خسائر الاقتصاد جراء الحرب بلغت نحو 126 مليار دولار

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، أن خسائر الاقتصاد جراء الصراع الدائر في البلد منذ 7 أعوام، تبلغ نحو 126 مليار دولار أمريكي. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T21:08+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، خلال اجتماع وفد حكومي يمني بدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الأردنية عمّان، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "خسارة الاقتصاد حوالي 126 مليار دولار من ناتجه المحلي وتصاعد معدلات التضخم، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة وانخفاض الإيرادات وتدهور مستوى المعيشة، أدى إلى أزمة إنسانية مستفحلة اضرت بحياة ومعيشة 80 بالمائة من السكان".وأضاف أن "نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 35 بالمائة، والفقر إلى حوالي 78 بالمائة من السكان، فضلا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والتعليم والمياه والبيئة نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية".وثمن الوزير باذيب، "الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية".وأشار إلى "الدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك فاعل ورئيسي لليمن وإسهاماته في العديد من المجالات التنموية".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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