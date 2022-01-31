https://arabic.sputniknews.com/20220131/طيران-التحالف-العربي-ينفذ-غارات-على-شمال-صنعاء-1057485875.html

طيران التحالف العربي ينفذ غارات على شمال صنعاء

طيران التحالف العربي ينفذ غارات على شمال صنعاء

نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء وسط اليمن. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T01:46+0000

2022-01-31T01:46+0000

2022-01-31T01:46+0000

اليمن

قوات التحالف العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأميركي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 5 غارات على الإذاعة القديمة في منطقة الحصبة [شمال العاصمة] وسط الأحياء السكنية".وأضاف أن "طيران العدوان الأميركي الإماراتي استهدف بـ 3 غارات أخرى محيط مبنى التلفزيون في مديرية الثورة [شمال العاصمة]".وأشار إلى "تنفيذ طيران العدوان 3 غارات على منطقة تبيشعة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز [جنوب غربي اليمن]".وتأتي الغارات الجوية عقب ساعات من إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله" العميد يحيى سريع، تنفيذ "عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي"، مرجئاً الكشف عن تفاصيلها إلى الساعات القادمة.في حين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه الإمارات، مؤكدةً عدم وقوع خسائر ، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد تحديده.ويأتي هجوم "أنصار الله" على الإمارات، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لأبوظبي.وعلقت الرئاسة الإسرائيلية بالقول، إنه "تم اطلاع الرئيس الإسرائيلي على تفاصيل الحدث، ولا توجد مخاطر تهدد حياته وحياة عائلته، والزيارة ستستمر كما هو مخطط لها".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/الدفاع-الإماراتية-تعلن-اعتراض-وتدمير-صاروخ-باليستي-أطلقته-أنصار-الله-تجاه-الإمارات-1057485177.html

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اليمن, قوات التحالف العربي