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https://arabic.sputniknews.com/20220131/الطيران-المدني-الإماراتي-يعلن-أن-الحركة-الجوية-تسير-بشكل-طبيعي-1057486301.html
الطيران المدني الإماراتي يعلن أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي
الطيران المدني الإماراتي يعلن أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد، بعد إسقاط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T04:15+0000
2022-01-31T04:15+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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الدوحة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد قولها ، أن "الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بوقت سابق، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه أراضيها دون خسائر.وقالت الوزارة في بيان لها على تويتر أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".وأكد ان "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف قامت بتدمير بموقع ومنصة الإطلاق في اليمن".كما أكد بيان الوزارة على أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".وفي السياق، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، يوم الأحد، تنفيذ عملية هجومية جديدة ضد الإمارات، مرجئة الكشف عن تفاصيلها إلى الساعات القادمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الدفاع-الإماراتية-تعلن-اعتراض-وتدمير-صاروخ-باليستي-أطلقته-أنصار-الله-تجاه-الإمارات-1057485177.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الطيران المدني الإماراتي يعلن أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي

04:15 GMT 31.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliمطار أبو ظبي الدولي
مطار أبو ظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد، بعد إسقاط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.
الدوحة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد قولها ، أن "الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة".
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بوقت سابق، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه أراضيها دون خسائر.
صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
الإمارات تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" تجاه أراضيها
أمس, 21:43 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها على تويتر أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".
وأكد ان "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف قامت بتدمير بموقع ومنصة الإطلاق في اليمن".
كما أكد بيان الوزارة على أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".
وفي السياق، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، يوم الأحد، تنفيذ عملية هجومية جديدة ضد الإمارات، مرجئة الكشف عن تفاصيلها إلى الساعات القادمة.
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