الطيران المدني الإماراتي يعلن أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي

الدوحة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد قولها ، أن "الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بوقت سابق، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه أراضيها دون خسائر.وقالت الوزارة في بيان لها على تويتر أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".وأكد ان "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف قامت بتدمير بموقع ومنصة الإطلاق في اليمن".كما أكد بيان الوزارة على أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".وفي السياق، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، يوم الأحد، تنفيذ عملية هجومية جديدة ضد الإمارات، مرجئة الكشف عن تفاصيلها إلى الساعات القادمة.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد، بعد إسقاط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.
الدوحة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد قولها ، أن "الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة".
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بوقت سابق، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه أراضيها دون خسائر.