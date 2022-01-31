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https://arabic.sputniknews.com/20220131/العراق-مقتل-نائب-والي-شمال-بغداد-في-الطارمية--1057536980.html
العراق... مقتل نائب "والي شمال بغداد" في الطارمية
العراق... مقتل نائب "والي شمال بغداد" في الطارمية
أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، مقتل نائب "والي شمال بغداد" بالضربة الجوية الأخيرة في قضاء الطارمية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T13:01+0000
2022-01-31T13:01+0000
2022-01-31T13:01+0000
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
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وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "تم قتل ما يسمى نائب والي شمال بغداد خلال الضربة الجوية الأخيرة على أوكار داعش في الطارمية".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، قتل 6 إرهابيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد بضربة جوية نفذتها قيادة القوة الجوية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي, العراق
العراق... مقتل نائب "والي شمال بغداد" في الطارمية
أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، مقتل نائب "والي شمال بغداد" بالضربة الجوية الأخيرة في قضاء الطارمية.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "تم قتل ما يسمى نائب والي شمال بغداد خلال
الضربة الجوية الأخيرة
على أوكار داعش في الطارمية".
وجاء أيضا "أنه تم التعرف على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان فرحان جفال والمكنى (شيخ سيف) بعد إجراء الفحص الطبي (DNA) لجثته".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، قتل 6 إرهابيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد ب
ضربة جوية
نفذتها قيادة القوة الجوية.