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https://arabic.sputniknews.com/20220131/الملك-عبد-الله-يوجه-رسالة-إلى-الأردنيين-في-ذكرى-ميلاده-الستين-فيديو--1057491345.html
الملك عبد الله يوجه رسالة إلى الأردنيين في ذكرى ميلاده الستين... فيديو
الملك عبد الله يوجه رسالة إلى الأردنيين في ذكرى ميلاده الستين... فيديو
بعث الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، برسالة شكر للمواطنين الأردنيين على تهنئتهم لجلالته بذكرى ميلاده الستين. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T08:53+0000
2022-01-31T08:53+0000
2022-01-31T08:53+0000
أخبار الأردن
أخبار الملك عبد الله الثاني
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وقال ملك الأردن في فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أبنائي وبناتي غمرتوني بمشاعركم الصادقة، ومحبتكم وكلامكم الطيب في عيد ميلادي".وأضاف، قائلا: "مستمر معكم على العهد، طيلة ما كتبه الله عز وجل لي من العمر، في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي".وتابع عاهل الأردن، قائلا: "أنتم مصدر العزيمة والأمل بالنسبة لي، وخدمتكم هي الهدف الأسمى بعون الله وتوفيقه وكل الشكر والتقدير لكم جميعا".يذكر أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي من مواليد 1962، هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999.وتولى الحكم خلفا لأبيه الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، وتم تنصيبه في يوم 9 يونيو/حزيران من العام ذاته، ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي.كما تولى ولاية العهد في مدتين مختلفتين؛ الأولى من يوم ولادته إلى 1 أبريل/ نيسان 1965، والثانية من 24 يناير/ كانون الثاني 1999 إلى 7 فبراير/شباط 1999.
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أخبار الأردن, أخبار الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله يوجه رسالة إلى الأردنيين في ذكرى ميلاده الستين... فيديو
بعث الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، برسالة شكر للمواطنين الأردنيين على تهنئتهم لجلالته بذكرى ميلاده الستين.
وقال
ملك الأردن
في فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أبنائي وبناتي غمرتوني بمشاعركم الصادقة، ومحبتكم وكلامكم الطيب في عيد ميلادي".
وأضاف، قائلا: "مستمر معكم على العهد، طيلة ما كتبه الله عز وجل لي من العمر، في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي".
وتابع عاهل الأردن، قائلا: "أنتم مصدر العزيمة والأمل بالنسبة لي، وخدمتكم هي الهدف الأسمى بعون الله وتوفيقه وكل الشكر والتقدير لكم جميعا".
يذكر أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي من مواليد 1962، هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999.
وتولى الحكم خلفا لأبيه الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، وتم تنصيبه في يوم 9 يونيو/حزيران من العام ذاته، ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي.
كما تولى ولاية العهد في مدتين مختلفتين؛ الأولى من يوم ولادته إلى 1 أبريل/ نيسان 1965، والثانية من 24 يناير/ كانون الثاني 1999 إلى 7 فبراير/شباط 1999.