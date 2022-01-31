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https://arabic.sputniknews.com/20220131/انتحار-ملكة-جمال-أمريكا-السابقة-عن-30-عاما-آخر-ما-كتبته-على-إنستغرام-قبل-قفزها-من-مبنى-شاهق-1057492603.html
انتحار ملكة جمال أمريكا السابقة عن 30 عاما... آخر ما كتبته على "إنستغرام" قبل قفزها من مبنى شاهق
انتحار ملكة جمال أمريكا السابقة عن 30 عاما... آخر ما كتبته على "إنستغرام" قبل قفزها من مبنى شاهق
أعلنت شرطة نيويورك أن ملكة جمال أمريكا السابقة، تشيزلي كريست، توفيت صباح أمس الأحد، عن ‏عمر 30 عاما، بعد ارتكابها واقعة انتحار.‏ 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T09:31+0000
2022-01-31T09:31+0000
مجتمع
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وأفاد متحدث باسم إدارة الشرطة أن كريست قفزت من مبنى مكون من 60 طابقا في جزيرة مانهاتن، حيث كانت تقيم، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وفازت تشيزلي كريست بلقب ملكة جمال أمريكا في عام 2019، أثناء تمثيلها لولاية نورث كارولينا.وكانت كريست جزءا من لحظة تاريخية عندما ذهبت ألقاب "ملكة جمال الكون"، وملكة جمال أمريكا"، و"ملكة جمال المراهقات" في الولايات المتحدة الأمريكية، و"ملكة جمال الولايات المتحدة" إلى النساء ذوات البشرة الملونة.وبخلاف لقبها كملكة جمال أمريكا، فقد أشارت أسرة كريست في بيان رسمي إلى أنها كانت تعمل "كمحامية تناضل من أجل العدالة الاجتماعية في بلدها، وحصلت على 3 درجات من جامعتين، وكمذيعة في قناة "إكسترا"، كما أنها كانت تدير مدونة على الإنترنت عن الموضة".وقالوا عنها: "في حزن كبير، نشارك خبر وفاة الحبيبة تشيزلي، لقد كان نورها العظيم مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها، لقد اهتمت، وأحبت، وضحكت، وتألقت".واستفادت كريست من عملها التلفزيوني للتحدث علنا عن حركة "Black Lives Matter"، التي انطلقت في يونيو/ حزيران 2020، ضد وحشية الشرطة الأمريكية في أعقاب مقتل المواطن الأسود، جورج فلويد.وقال مصدر في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن تشيزلي كريست تركت ملاحظة وراءها تقول فيها إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها.وقبل ساعات من وفاتها، شاركت كريست آخر منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وتقول فيه: "أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام".
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انتحار ملكة جمال أمريكا السابقة عن 30 عاما... آخر ما كتبته على "إنستغرام" قبل قفزها من مبنى شاهق

09:31 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / PARAS GRIFFINملكة جمال أمريكا لعام 2019، تشيزلي كريست
ملكة جمال أمريكا لعام 2019، تشيزلي كريست - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / PARAS GRIFFIN
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أعلنت شرطة نيويورك أن ملكة جمال أمريكا السابقة، تشيزلي كريست، توفيت صباح أمس الأحد، عن ‏عمر 30 عاما، بعد ارتكابها واقعة انتحار.‏
وأفاد متحدث باسم إدارة الشرطة أن كريست قفزت من مبنى مكون من 60 طابقا في جزيرة مانهاتن، حيث كانت تقيم، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وفازت تشيزلي كريست بلقب ملكة جمال أمريكا في عام 2019، أثناء تمثيلها لولاية نورث كارولينا.
وكانت كريست جزءا من لحظة تاريخية عندما ذهبت ألقاب "ملكة جمال الكون"، وملكة جمال أمريكا"، و"ملكة جمال المراهقات" في الولايات المتحدة الأمريكية، و"ملكة جمال الولايات المتحدة" إلى النساء ذوات البشرة الملونة.
وبخلاف لقبها كملكة جمال أمريكا، فقد أشارت أسرة كريست في بيان رسمي إلى أنها كانت تعمل "كمحامية تناضل من أجل العدالة الاجتماعية في بلدها، وحصلت على 3 درجات من جامعتين، وكمذيعة في قناة "إكسترا"، كما أنها كانت تدير مدونة على الإنترنت عن الموضة".
وقالوا عنها: "في حزن كبير، نشارك خبر وفاة الحبيبة تشيزلي، لقد كان نورها العظيم مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها، لقد اهتمت، وأحبت، وضحكت، وتألقت".
واستفادت كريست من عملها التلفزيوني للتحدث علنا عن حركة "Black Lives Matter"، التي انطلقت في يونيو/ حزيران 2020، ضد وحشية الشرطة الأمريكية في أعقاب مقتل المواطن الأسود، جورج فلويد.
وقال مصدر في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن تشيزلي كريست تركت ملاحظة وراءها تقول فيها إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها.
وقبل ساعات من وفاتها، شاركت كريست آخر منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وتقول فيه: "أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام".
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