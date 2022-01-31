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بايدن يبحث مع أمير قطر أزمة إيران وإمدادات الطاقة
بايدن يبحث مع أمير قطر أزمة إيران وإمدادات الطاقة
كشف مسؤولون أمريكيون تفاصيل لقاء مرتقب اليوم الاثنين بين الرئيس جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T11:09+0000
2022-01-31T11:09+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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ونقلت "رويترز" عن المسؤولين أن أجندة الاجتماع تتضمن المحادثات النووية مع إيران والعلاقات مع أفغانستان، حيث تمثل قطر الآن المصالح الأمريكية.ويتناول اللقاء الذي يعقد في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مجموعة واسعة من القضايا من بينها أمن الطاقة.وقال مسؤول للصحفيين إن أمير قطر سيعقد اجتماعا منفصلا مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، وسيبحث مبيعات السلاح وقضايا عسكرية أخرى مع وزير الدفاع لويد أوستن.وسافر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، إلى الولايات المتحدة.وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيوجه الشكر لأمير قطر خلال زيارته على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان".يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، هو أول زعيم عربي يستضيفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض منذ بداية رئاسته، وكان ذلك في العام الماضي.‏
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أمير-قطر-يسافر-إلى-أمريكا-كأول-زعيم-خليجي-يزور-البيت-الأبيض-في-عهد-بايدن-1057454723.html
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

بايدن يبحث مع أمير قطر أزمة إيران وإمدادات الطاقة

11:09 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZالاثنين بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة
الاثنين بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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كشف مسؤولون أمريكيون تفاصيل لقاء مرتقب اليوم الاثنين بين الرئيس جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ونقلت "رويترز" عن المسؤولين أن أجندة الاجتماع تتضمن المحادثات النووية مع إيران والعلاقات مع أفغانستان، حيث تمثل قطر الآن المصالح الأمريكية.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
أمير قطر يسافر إلى أمريكا كأول زعيم خليجي يزور البيت الأبيض في عهد بايدن
أمس, 10:18 GMT
ويتناول اللقاء الذي يعقد في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مجموعة واسعة من القضايا من بينها أمن الطاقة.
وقال مسؤول للصحفيين إن أمير قطر سيعقد اجتماعا منفصلا مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، وسيبحث مبيعات السلاح وقضايا عسكرية أخرى مع وزير الدفاع لويد أوستن.
وسافر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيوجه الشكر لأمير قطر خلال زيارته على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان".
يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، هو أول زعيم عربي يستضيفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض منذ بداية رئاسته، وكان ذلك في العام الماضي.‏
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