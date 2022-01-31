بايدن يبحث مع أمير قطر أزمة إيران وإمدادات الطاقة

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين أن أجندة الاجتماع تتضمن المحادثات النووية مع إيران والعلاقات مع أفغانستان، حيث تمثل قطر الآن المصالح الأمريكية.ويتناول اللقاء الذي يعقد في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مجموعة واسعة من القضايا من بينها أمن الطاقة.وقال مسؤول للصحفيين إن أمير قطر سيعقد اجتماعا منفصلا مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، وسيبحث مبيعات السلاح وقضايا عسكرية أخرى مع وزير الدفاع لويد أوستن.وسافر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، إلى الولايات المتحدة.وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيوجه الشكر لأمير قطر خلال زيارته على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان".يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، هو أول زعيم عربي يستضيفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض منذ بداية رئاسته، وكان ذلك في العام الماضي.
ويتناول اللقاء الذي يعقد في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مجموعة واسعة من القضايا من بينها أمن الطاقة.
وقال مسؤول للصحفيين إن أمير قطر سيعقد اجتماعا منفصلا مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، وسيبحث مبيعات السلاح وقضايا عسكرية أخرى مع وزير الدفاع لويد أوستن.
وسافر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيوجه الشكر لأمير قطر خلال زيارته على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان".
يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، هو أول زعيم عربي يستضيفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض منذ بداية رئاسته، وكان ذلك في العام الماضي.