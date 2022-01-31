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https://arabic.sputniknews.com/20220131/بريطانيا-تنصب-نفسها-محاميا-عن-أوكرانيا-وتهدد-روسيا-1057544049.html
بريطانيا تنصب نفسها "محاميا" عن أوكرانيا وتهدد روسيا
بريطانيا تنصب نفسها "محاميا" عن أوكرانيا وتهدد روسيا
نناقش في هذه الحلقة: جلسة لمجلس الأمن بخصوص أوكرانيا وتهديد لموسكو بفرض عقوبات "غير مسبوقة"؛ خسائر مادية في عدوان إسرائيلي على سوريا؛ مقتل لبنانيين ينتمون... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:17+0000
2022-01-31T15:17+0000
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بريطانيا تنصب نفسها "محاميا" عن أوكرانيا وتهدد روسيا
بريطانيا تنصب نفسها "محاميا" عن أوكرانيا وتهدد روسيا
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الولايات المتحدة، التي تهدد مع بريطانيا، بفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف المصالح التي تهمّ الكرملين مباشرة، حسب تصريح الدبلوماسيين الغربيين.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، يوري يودينكوف، لـ" سبوتنيك": "أنصار الله" تدعو الحكومة اليمنية للحواربادرت جماعة "أنصار الله" بدعوة الحكومة اليمنية، لعقد حوار في سلطنة عمان، لحل الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 7 سنوات، حسب ما أعلن محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للجماعة.حول هذه المبادرة، قال الخبير بالشأن اليمني، ياسين التميمي لـ "بلا قيود": إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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راديو, بلا قيود, аудио

بريطانيا تنصب نفسها "محاميا" عن أوكرانيا وتهدد روسيا

15:17 GMT 31.01.2022
بريطانيا تنصب نفسها "محاميا" عن أوكرانيا وتهدد روسيا
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: جلسة لمجلس الأمن بخصوص أوكرانيا وتهديد لموسكو بفرض عقوبات "غير مسبوقة"؛ خسائر مادية في عدوان إسرائيلي على سوريا؛ مقتل لبنانيين ينتمون لداعش في العراق؛ الخارجية الجزائرية تتهم المغرب بقتل مدنيين باستخدام طائرات مسيرة في الصحراء الغربية المتنازع عليها؛ "أنصار الله" تدعو الحكومة اليمنية لعقد جلسة حوار في سلطنة عمان.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الولايات المتحدة، التي تهدد مع بريطانيا، بفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف المصالح التي تهمّ الكرملين مباشرة، حسب تصريح الدبلوماسيين الغربيين.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، يوري يودينكوف، لـ" سبوتنيك":
"من غير المفهوم كيف ستنفذ لندن تهديداتها، لأن آلية عمل القانون هناك مختلفة، ويسود عليها البرلمان، لذلك يجب أن ننتظر ما سيقدمونه للبرلمان، بالنسبة لبوريس جونسون، كل هذه الضجة حول الحرب المزعومة ضد أوكرانيا، هي فرصة لتحسين موقفه السياسي بعد أن تراجع عدد مؤيديه مؤخرا. فجميع التقارير الإعلامية تؤكد ضعف موقفه في الداخل، وأن نسبة مؤيديه لا تتجاوز الـ 24%، وهذا أدنى من مستوى تصنيف رئيس الوزراء السابق، لذلك هو بحاجة للقيام بشيء ما، في البداية تحدثوا عن الدفاع عن أوكرانيا، ثم فكرة (احتواء بوتين)، وبعدها (الدفاع عن الحرية والديمقراطية كقضية مقدسة)، وهذا يدل على أن بريطانيا بقيادة جونسون، دولة تابعة للولايات المتحدة.ونتساءل هنا ما أهمية أوكرانيا بالنسبة لبريطانيا؟ أعتقد موقف روسيا الرافض لأي خطوة مستقبيلية غير مقبولة، أثار الذعر في نفوس السياسيين الغربيين".

"أنصار الله" تدعو الحكومة اليمنية للحوار

بادرت جماعة "أنصار الله" بدعوة الحكومة اليمنية، لعقد حوار في سلطنة عمان، لحل الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 7 سنوات، حسب ما أعلن محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للجماعة.
حول هذه المبادرة، قال الخبير بالشأن اليمني، ياسين التميمي لـ "بلا قيود":
"هذه المبادرة غير متوقعة، وأعتقد أتت بسبب عدم تمكن الحوثيين من إحراز هدفهم الإستراتيجي المتمثل بالسيطرة على مأرب، وبما أنهم بادروا بالدعوة، وحددوا المكان في سلطنة عمان، فلا بد أن تنظر الحكومة اليمنية بهذا الأمر".

إعداد وتقديم: نغم كباس...

التفاصيل في الملف الصوتي...
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