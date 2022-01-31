بريطانيا... جونسون يتلقى تقريرا عن تحقيق بشأن إقامة حفلات في مقره خلال فترة الإغلاق

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم الاثنين: "يمكننا أن نؤكد أن سو جراي قدمت تقريرا عن تحقيقها لرئيس الوزراء"، وفق وكالة "رويترز".وأكدت شرطة لندن، يوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقا في بعض الأحداث لتقييم ما إذا كانت مخالفات جنائية قد ارتُكبت.وكان جونسون قد رد لدى سؤاله في وقت سابق، عما إذا كان يعتقد أنه ارتكب أي مخالفات، قائلا: "يتعين أن تنتظروا لتروا نتيجة التحقيقات ... وأنا بالطبع متمسك بما قلته سابقا".ويواجه جونسون أكبر تهديد منذ توليه السلطة بسبب مزاعم إقامة حفلات تنتهك قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه، لكنه قاوم حتى الآن دعوات له بتقديم استقالته بمطالبته المشرعين الغاضبين بانتظار التقرير الذي أعدته الموظفة الحكومة البارزة سو جراي.
ويواجه جونسون أكبر تهديد منذ توليه السلطة بسبب مزاعم إقامة حفلات تنتهك قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه، لكنه قاوم حتى الآن دعوات له بتقديم استقالته بمطالبته المشرعين الغاضبين بانتظار التقرير الذي أعدته الموظفة الحكومة البارزة سو جراي.