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https://arabic.sputniknews.com/20220131/بريطانيا-جونسون-يتلقى-تقريرا-عن-تحقيق-بشأن-إقامة-حفلات-في-مقره-خلال-فترة-الإغلاق-1057537076.html
بريطانيا... جونسون يتلقى تقريرا عن تحقيق بشأن إقامة حفلات في مقره خلال فترة الإغلاق
بريطانيا... جونسون يتلقى تقريرا عن تحقيق بشأن إقامة حفلات في مقره خلال فترة الإغلاق
كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الرئيس تلقى تقريرا عن تحقيق داخلي في مزاعم بإقامة حفلات في مقر رئاسة الوزراء تنتهك قيود الإغلاق، التي فُرضت... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T13:01+0000
2022-01-31T13:01+0000
العالم
فيروس كورونا
بوريس جونسون
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وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم الاثنين: "يمكننا أن نؤكد أن سو جراي قدمت تقريرا عن تحقيقها لرئيس الوزراء"، وفق وكالة "رويترز".وأكدت شرطة لندن، يوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقا في بعض الأحداث لتقييم ما إذا كانت مخالفات جنائية قد ارتُكبت.وكان جونسون قد رد لدى سؤاله في وقت سابق، عما إذا كان يعتقد أنه ارتكب أي مخالفات، قائلا: "يتعين أن تنتظروا لتروا نتيجة التحقيقات ... وأنا بالطبع متمسك بما قلته سابقا".ويواجه جونسون أكبر تهديد منذ توليه السلطة بسبب مزاعم إقامة حفلات تنتهك قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه، لكنه قاوم حتى الآن دعوات له بتقديم استقالته بمطالبته المشرعين الغاضبين بانتظار التقرير الذي أعدته الموظفة الحكومة البارزة سو جراي.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/الشرطة-البريطانية-تفتح-تحقيقا-في-حفلات-مجلس-الوزراء-ورئيس-الحكومة-خلال-فترات-الإغلاق-1057155398.html
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العالم, فيروس كورونا, بوريس جونسون

بريطانيا... جونسون يتلقى تقريرا عن تحقيق بشأن إقامة حفلات في مقره خلال فترة الإغلاق

13:01 GMT 31.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / POOL
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كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الرئيس تلقى تقريرا عن تحقيق داخلي في مزاعم بإقامة حفلات في مقر رئاسة الوزراء تنتهك قيود الإغلاق، التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم الاثنين: "يمكننا أن نؤكد أن سو جراي قدمت تقريرا عن تحقيقها لرئيس الوزراء"، وفق وكالة "رويترز".
وأكدت شرطة لندن، يوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقا في بعض الأحداث لتقييم ما إذا كانت مخالفات جنائية قد ارتُكبت.
وكان جونسون قد رد لدى سؤاله في وقت سابق، عما إذا كان يعتقد أنه ارتكب أي مخالفات، قائلا: "يتعين أن تنتظروا لتروا نتيجة التحقيقات ... وأنا بالطبع متمسك بما قلته سابقا".
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا في حفلات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة خلال فترات الإغلاق
25 يناير, 14:41 GMT
ويواجه جونسون أكبر تهديد منذ توليه السلطة بسبب مزاعم إقامة حفلات تنتهك قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه، لكنه قاوم حتى الآن دعوات له بتقديم استقالته بمطالبته المشرعين الغاضبين بانتظار التقرير الذي أعدته الموظفة الحكومة البارزة سو جراي.
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