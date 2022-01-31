تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/تلميذ-ياباني-يحضر-دروسه-بعد-وقت-قصير-من-قصف-بلاده-بالنووي-صورة-1057546564.html
تلميذ ياباني يحضر دروسه بعد وقت قصير من قصف بلاده بالنووي… صورة
تلميذ ياباني يحضر دروسه بعد وقت قصير من قصف بلاده بالنووي… صورة
استطاعت اليابان أن تحقق نهضة اقتصادية كبيرة إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية التي انتهت بتعرضها لقصف نووي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T16:10+0000
2022-01-31T16:10+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1046205115_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_04f882262394d48ce025db0ece7b81c5.jpg
تسبب قصف مدينة هيروشيما في مقتل نحو 140 ألف مدني في المدينة عام 1945 إضافة إلى المصابين الذين أدى القصف إلى تعرضهم لحروق خطيرة.لكن تلك الكارثة لم توقف مسيرة التعليم في اليابان، حسبما تقول صفحة "اليابان بالعربي"، التي نشرت صورة، قالت إنها لتلميذ من مدينة هيروشيما اليابانية في عام 1946.تقول الصفحة إن الصورة تم التقاطها لتلميذ ياباني كان يحضر دروسه في عام 1946، أي بعد أشهر من تعرض المدينة للقصف النووي المدمر.ولفتت الصفحة إلى أن ما وصفته بـ "العمل والصبر والجهد" الذي التزم به اليابانيون بعد الحرب العالمية الثانية، قادهم للنهوض مجددا.
https://arabic.sputniknews.com/20200804/11-معلومة-عن-أول-هجوم-نووي-في-العالم-1046188326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1046205115_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_03a27460b3c1cb42100614ffa8357a55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

تلميذ ياباني يحضر دروسه بعد وقت قصير من قصف بلاده بالنووي… صورة

16:10 GMT 31.01.2022
© Sputnikمتحف السلام في هيروشيما، اليابان 6 أغسطس/ آب 2020
متحف السلام في هيروشيما، اليابان 6 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik
تابعنا عبر
استطاعت اليابان أن تحقق نهضة اقتصادية كبيرة إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية التي انتهت بتعرضها لقصف نووي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
تسبب قصف مدينة هيروشيما في مقتل نحو 140 ألف مدني في المدينة عام 1945 إضافة إلى المصابين الذين أدى القصف إلى تعرضهم لحروق خطيرة.
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2020
11 معلومة عن أول هجوم نووي في العالم
4 أغسطس 2020, 21:43 GMT
لكن تلك الكارثة لم توقف مسيرة التعليم في اليابان، حسبما تقول صفحة "اليابان بالعربي"، التي نشرت صورة، قالت إنها لتلميذ من مدينة هيروشيما اليابانية في عام 1946.
تقول الصفحة إن الصورة تم التقاطها لتلميذ ياباني كان يحضر دروسه في عام 1946، أي بعد أشهر من تعرض المدينة للقصف النووي المدمر.
ولفتت الصفحة إلى أن ما وصفته بـ "العمل والصبر والجهد" الذي التزم به اليابانيون بعد الحرب العالمية الثانية، قادهم للنهوض مجددا.
© Sputnik9 معلومات عن أخطر هجومين نوويين في العالم
9 معلومات عن أخطر هجومين نوويين في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
9 معلومات عن أخطر هجومين نوويين في العالم
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية