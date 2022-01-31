https://arabic.sputniknews.com/20220131/تلميذ-ياباني-يحضر-دروسه-بعد-وقت-قصير-من-قصف-بلاده-بالنووي-صورة-1057546564.html

تلميذ ياباني يحضر دروسه بعد وقت قصير من قصف بلاده بالنووي… صورة

تلميذ ياباني يحضر دروسه بعد وقت قصير من قصف بلاده بالنووي… صورة

استطاعت اليابان أن تحقق نهضة اقتصادية كبيرة إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية التي انتهت بتعرضها لقصف نووي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T16:10+0000

2022-01-31T16:10+0000

2022-01-31T16:10+0000

منوعات

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تسبب قصف مدينة هيروشيما في مقتل نحو 140 ألف مدني في المدينة عام 1945 إضافة إلى المصابين الذين أدى القصف إلى تعرضهم لحروق خطيرة.لكن تلك الكارثة لم توقف مسيرة التعليم في اليابان، حسبما تقول صفحة "اليابان بالعربي"، التي نشرت صورة، قالت إنها لتلميذ من مدينة هيروشيما اليابانية في عام 1946.تقول الصفحة إن الصورة تم التقاطها لتلميذ ياباني كان يحضر دروسه في عام 1946، أي بعد أشهر من تعرض المدينة للقصف النووي المدمر.ولفتت الصفحة إلى أن ما وصفته بـ "العمل والصبر والجهد" الذي التزم به اليابانيون بعد الحرب العالمية الثانية، قادهم للنهوض مجددا.

https://arabic.sputniknews.com/20200804/11-معلومة-عن-أول-هجوم-نووي-في-العالم-1046188326.html

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