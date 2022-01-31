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دراسة: مكمل غذائي يحارب الخرف
دراسة: مكمل غذائي يحارب الخرف
يواظب الكثيرون على تناول المكملات الغذائية التي تدعم الصحة وتحمي من بعض الأمراض وخصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T09:19+0000
2022-01-31T09:19+0000
مجتمع
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وقد كشفت دراسة حديثة عن وجود مكمل غذائي مهم يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالخرف، ونشر البحث في مجلة "كلينيكال نوتريشن"، والذي تناول فوائد مكملات زيت السمك التي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف.كما يدعم البحث العديد من الدراسات التي أكدت وجود فوائد جمة لاستخدام أحماض أوميغا 3 الدهنية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز صحة البشرة وتعزيز المناعة، وتقليل الالتهاب، إضافة إلى فوائدها المعرفية المختلفة.وقال الدكتور نغير هوبينز رئيس قسم تسمانيا في الرابطة الأسترالية، إنه من الضروري ضمان الحصول على الفيتامينات المضادة للأكسدة ودهون أوميغا 3 التي يحتاجها الدماغ لحمايته وأداء وظائفه، وهو دليل نهائي لحياة مزدهرة قليلة المخاطر من الخرف.
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مجتمع

دراسة: مكمل غذائي يحارب الخرف

09:19 GMT 31.01.2022
© Photo / pixabay/Arcaionمكملات غذائية متنوعة
مكملات غذائية متنوعة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Photo / pixabay/Arcaion
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يواظب الكثيرون على تناول المكملات الغذائية التي تدعم الصحة وتحمي من بعض الأمراض وخصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقد كشفت دراسة حديثة عن وجود مكمل غذائي مهم يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالخرف، ونشر البحث في مجلة "كلينيكال نوتريشن"، والذي تناول فوائد مكملات زيت السمك التي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

فبحسب الدراسة التي شملت أكثر من 215 ألف من كبار السن غير مصابين بالخرف على مدى ثماني سنوات تقريباً في المتوسط، أن استخدام زيت السمك كان مرتبطا بتراجع مخاطر الإصابة بالخرف.

كما يدعم البحث العديد من الدراسات التي أكدت وجود فوائد جمة لاستخدام أحماض أوميغا 3 الدهنية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز صحة البشرة وتعزيز المناعة، وتقليل الالتهاب، إضافة إلى فوائدها المعرفية المختلفة.
وقال الدكتور نغير هوبينز رئيس قسم تسمانيا في الرابطة الأسترالية، إنه من الضروري ضمان الحصول على الفيتامينات المضادة للأكسدة ودهون أوميغا 3 التي يحتاجها الدماغ لحمايته وأداء وظائفه، وهو دليل نهائي لحياة مزدهرة قليلة المخاطر من الخرف.
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