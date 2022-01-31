https://arabic.sputniknews.com/20220131/رئيس-وزراء-كندا-جاستن-ترودو-يعلن-إصابته-بكورونا-1057546676.html

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يعلن إصابته بكورونا

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T16:02+0000

2022-01-31T16:02+0000

2022-01-31T16:02+0000

العالم

فيروس كورونا

أخبار كندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1057546382_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_586d4e7f601559bc0e42c1aa5a7e8cb3.jpg

وكتب ترودو عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الصباح، ثبتت إصابتي بـ(كوفيد-19)، أشعر أنني بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع بينما ألتزم بإرشادات الصحة العامة".وتابع ترودو في تغريدته مناشدا "الجميع بالتطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، والحصول على جرعة معززة منه للوقاية من الفيروس التاجي".وكان جاستن ترودو صرح يوم الخميس الماضي أنه سيخضع للعزل لمدة 5 أيام بعد اكتشافه في الليلة السابقة أنه كان على اتصال بشخص أثبتت إصابته بالفيروس.وكشف للصحافة الكندية، يوم الجمعة الماضي، أن هذا الشخص كان أحد أطفاله الثلاثة.وكان ترودو عُزل سابقا في المنزل خلال الأشهر الأولى من وباء فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن ثبتت إصابة زوجته بـ(كوفيد-19).وجاء إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن إصابته بفيروس "كورونا" بعد عطلة نهاية الأسبوع من الاحتجاجات في العاصمة الكندية أوتاوا، والتي أقيمت ضد فرض التطعيم الإلزامي وارتداء الكمامات الطبية وعمليات الإغلاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/نقل-رئيس-وزراء-كندا-إلى-مكان-سري-وسط-احتجاج-الآلاف-على-التطعيم-الإلزامي-1057448316.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, فيروس كورونا, أخبار كندا