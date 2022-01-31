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رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يعلن إصابته بكورونا
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يعلن إصابته بكورونا
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T16:02+0000
2022-01-31T16:02+0000
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وكتب ترودو عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الصباح، ثبتت إصابتي بـ(كوفيد-19)، أشعر أنني بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع بينما ألتزم بإرشادات الصحة العامة".وتابع ترودو في تغريدته مناشدا "الجميع بالتطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، والحصول على جرعة معززة منه للوقاية من الفيروس التاجي".وكان جاستن ترودو صرح يوم الخميس الماضي أنه سيخضع للعزل لمدة 5 أيام بعد اكتشافه في الليلة السابقة أنه كان على اتصال بشخص أثبتت إصابته بالفيروس.وكشف للصحافة الكندية، يوم الجمعة الماضي، أن هذا الشخص كان أحد أطفاله الثلاثة.وكان ترودو عُزل سابقا في المنزل خلال الأشهر الأولى من وباء فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن ثبتت إصابة زوجته بـ(كوفيد-19).وجاء إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن إصابته بفيروس "كورونا" بعد عطلة نهاية الأسبوع من الاحتجاجات في العاصمة الكندية أوتاوا، والتي أقيمت ضد فرض التطعيم الإلزامي وارتداء الكمامات الطبية وعمليات الإغلاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/نقل-رئيس-وزراء-كندا-إلى-مكان-سري-وسط-احتجاج-الآلاف-على-التطعيم-الإلزامي-1057448316.html
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العالم, فيروس كورونا, أخبار كندا

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يعلن إصابته بكورونا

16:02 GMT 31.01.2022
© REUTERS / Patrick Doyleرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
© REUTERS / Patrick Doyle
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وكتب ترودو عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الصباح، ثبتت إصابتي بـ(كوفيد-19)، أشعر أنني بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع بينما ألتزم بإرشادات الصحة العامة".
وتابع ترودو في تغريدته مناشدا "الجميع بالتطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، والحصول على جرعة معززة منه للوقاية من الفيروس التاجي".
وكان جاستن ترودو صرح يوم الخميس الماضي أنه سيخضع للعزل لمدة 5 أيام بعد اكتشافه في الليلة السابقة أنه كان على اتصال بشخص أثبتت إصابته بالفيروس.
وكشف للصحافة الكندية، يوم الجمعة الماضي، أن هذا الشخص كان أحد أطفاله الثلاثة.
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو 29 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
نقل رئيس وزراء كندا إلى مكان سري وسط احتجاج الآلاف على التطعيم الإلزامي
أمس, 06:55 GMT
وكان ترودو عُزل سابقا في المنزل خلال الأشهر الأولى من وباء فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن ثبتت إصابة زوجته بـ(كوفيد-19).
وجاء إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن إصابته بفيروس "كورونا" بعد عطلة نهاية الأسبوع من الاحتجاجات في العاصمة الكندية أوتاوا، والتي أقيمت ضد فرض التطعيم الإلزامي وارتداء الكمامات الطبية وعمليات الإغلاق.
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