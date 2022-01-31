رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يعلن إصابته بكورونا

وكتب ترودو عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الصباح، ثبتت إصابتي بـ(كوفيد-19)، أشعر أنني بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع بينما ألتزم بإرشادات الصحة العامة".وتابع ترودو في تغريدته مناشدا "الجميع بالتطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، والحصول على جرعة معززة منه للوقاية من الفيروس التاجي".وكان جاستن ترودو صرح يوم الخميس الماضي أنه سيخضع للعزل لمدة 5 أيام بعد اكتشافه في الليلة السابقة أنه كان على اتصال بشخص أثبتت إصابته بالفيروس.وكشف للصحافة الكندية، يوم الجمعة الماضي، أن هذا الشخص كان أحد أطفاله الثلاثة.وكان ترودو عُزل سابقا في المنزل خلال الأشهر الأولى من وباء فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن ثبتت إصابة زوجته بـ(كوفيد-19).وجاء إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن إصابته بفيروس "كورونا" بعد عطلة نهاية الأسبوع من الاحتجاجات في العاصمة الكندية أوتاوا، والتي أقيمت ضد فرض التطعيم الإلزامي وارتداء الكمامات الطبية وعمليات الإغلاق.
وجاء إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن إصابته بفيروس "كورونا" بعد عطلة نهاية الأسبوع من الاحتجاجات في العاصمة الكندية أوتاوا، والتي أقيمت ضد فرض التطعيم الإلزامي وارتداء الكمامات الطبية وعمليات الإغلاق.