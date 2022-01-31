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طبيب روسي يوضح مدى خطورة سيلان الأنف التي يتسبب بها "أوميكرون"
طبيب روسي يوضح مدى خطورة سيلان الأنف التي يتسبب بها "أوميكرون"
حذر فلاديمير زايتسيف، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، من سيلان الأنف المصحوب بـ "أوميكرون". 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T10:11+0000
2022-01-31T10:11+0000
مجتمع
أوميكرون
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وقال إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجة في الدماغ.وفقا له، فإن التهاب الغشاء المخاطي للأنف، الذي تسبب في الإجهاد، يستمر لفترة أطول من سيلان الأنف المعتاد.وأشار الطبيب إلى أنه من الضروري طلب المساعدة إذا لم يتم استعادة التنفس الكامل من خلال الأنف خلال أسبوع. وأضاف في الوقت نفسه أنه إذا كان سيلان الأنف لفترة طويلة معقدًا بسبب الأعراض التي تشير إلى الإصابة بـ "أوميكرون"، فمن الأفضل الاتصال بالطبيب في المنزل. في وقت سابق، أفادت الأنباء أن أطباء بريطانيين كشفوا عن بيانات جديدة حول أوميكرون "الخفي".
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مجتمع, أوميكرون

طبيب روسي يوضح مدى خطورة سيلان الأنف التي يتسبب بها "أوميكرون"

10:11 GMT 31.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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حذر فلاديمير زايتسيف، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، من سيلان الأنف المصحوب بـ "أوميكرون".
وقال إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجة في الدماغ.
وفقا له، فإن التهاب الغشاء المخاطي للأنف، الذي تسبب في الإجهاد، يستمر لفترة أطول من سيلان الأنف المعتاد.

ويؤدي سيلان الأنف إلى انتهاك عملية تشبع الدماغ بالأكسجين، مما قد ينتج عنه عواقب غير سارة. قال زايتسيف في مقابلة مع "سبوتنيك": "سيعطي هذا بعض الصدى في البداية، وبعد ذلك يمكن أن يصبح مشكلة في الرأس، بسبب نقص الأكسجة".

وأشار الطبيب إلى أنه من الضروري طلب المساعدة إذا لم يتم استعادة التنفس الكامل من خلال الأنف خلال أسبوع. وأضاف في الوقت نفسه أنه إذا كان سيلان الأنف لفترة طويلة معقدًا بسبب الأعراض التي تشير إلى الإصابة بـ "أوميكرون"، فمن الأفضل الاتصال بالطبيب في المنزل.
في وقت سابق، أفادت الأنباء أن أطباء بريطانيين كشفوا عن بيانات جديدة حول أوميكرون "الخفي".
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