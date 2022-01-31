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كلب يلازم صاحبه "حيا وميتا"... فيديو مؤثر
كلب يلازم صاحبه "حيا وميتا"... فيديو مؤثر
استأنس الإنسان الكلاب منذ القدم لقيام بأعمال الحراسة ورعاية القطعان من الحيوانات المفترسة كالذئاب وغيرها. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T14:56+0000
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أدت هذه الحيوانات الوفية واجبها على أكمل وجه، حتى بنت علاقة مميزة مع الإنسان، حيث شاركته موائده اليومية وتشاركت معه العيش تحت سقف واحد، مما شكل رابطة قوية بينها وبين بني البشر.رفض كلب ترك قبر مالكه المتوفى منذ ثلاث سنوات في مدينو ريو نيغرو الأرجنتينية، ويستمتع حفارو القبور والضيوف بصحبة الكلب، بعد أن أطلقوا عليه اسم بوبي، حسبما نشره موقع نيوز بيزر".يعيش الكلب منذ وفاة صاحبه منذ عام 2018 في مقبرة المدينة، ويقوم دانييلسيستيرنا، أحد حفاري القبور، برعاية الكلب.ويعمل دانيال هناك منذ 16 عامًا، ومنذ أن التقى بوبي، أصبح صديقًا له، حيث يساعده الكلب في أعماله اليومية، ومن بين الأدوار، برع بوبي في المساعدة في مراسم الجنازات.وقال دانييل: "خلال مراسم التأبين (حوالي 45 دقيقة)، يظل الجرو مستلقيًا بلا حراك بجانب العائلة المفجوعة، فقط يشاهد، وأعتقد أن هذه كانت الطريقة التي يهدئ بها القلوب الحزينة لأفراد الأسرة الذين كانوا يبكون هناك".وأضاف دانيال: "يبدو أنه يتفهم ألمهم".
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منوعات

كلب يلازم صاحبه "حيا وميتا"... فيديو مؤثر

14:56 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / MANDEL NGANكلب الرئيس الأمريكي جو بايدن
كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / MANDEL NGAN
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استأنس الإنسان الكلاب منذ القدم لقيام بأعمال الحراسة ورعاية القطعان من الحيوانات المفترسة كالذئاب وغيرها.
أدت هذه الحيوانات الوفية واجبها على أكمل وجه، حتى بنت علاقة مميزة مع الإنسان، حيث شاركته موائده اليومية وتشاركت معه العيش تحت سقف واحد، مما شكل رابطة قوية بينها وبين بني البشر.
رفض كلب ترك قبر مالكه المتوفى منذ ثلاث سنوات في مدينو ريو نيغرو الأرجنتينية، ويستمتع حفارو القبور والضيوف بصحبة الكلب، بعد أن أطلقوا عليه اسم بوبي، حسبما نشره موقع نيوز بيزر".
يعيش الكلب منذ وفاة صاحبه منذ عام 2018 في مقبرة المدينة، ويقوم دانييلسيستيرنا، أحد حفاري القبور، برعاية الكلب.
ويعمل دانيال هناك منذ 16 عامًا، ومنذ أن التقى بوبي، أصبح صديقًا له، حيث يساعده الكلب في أعماله اليومية، ومن بين الأدوار، برع بوبي في المساعدة في مراسم الجنازات.
وقال دانييل: "خلال مراسم التأبين (حوالي 45 دقيقة)، يظل الجرو مستلقيًا بلا حراك بجانب العائلة المفجوعة، فقط يشاهد، وأعتقد أن هذه كانت الطريقة التي يهدئ بها القلوب الحزينة لأفراد الأسرة الذين كانوا يبكون هناك".
وأضاف دانيال: "يبدو أنه يتفهم ألمهم".
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