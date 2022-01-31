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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-للجماهير-بعد-الفوز-على-المغرب-في-كأس-أمم-أفريقيا-1057541588.html
محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على المغرب في كأس أمم أفريقيا
محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على المغرب في كأس أمم أفريقيا
وجه اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الاثنين، رسالة إلى عشاق الكرة المصرية، بعد الفوز على ‏المنتخب المغربي في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.‏ 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T14:47+0000
2022-01-31T14:47+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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وحفّز صلاح الجماهير المصرية بصور له من مباراة مصر مع المغرب، أمس الأحد، وكتب معها إنه "يبقى عقبتان أمام المنتخب المصري للفوز بكأس البطولة للمرة الثامنة في تاريخه"، وهما مباريات نصف النهائي والنهائي، وأرفق مع رسالته رمزا تعبيريا "إيموجي" لقلب، تعبيرا عن حبه لهم.وسيخوض المنتخب المصري لكرة القدم مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا أمام منتخب الكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير/ شباط المقبل.وفي أول تصريحات له بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأحد، وجه محمد صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، التهنئة إلى الجماهير المصرية والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.وقال: "مواجهة المغرب كانت صعبة واستطعنا الفوز في المباراة، وأهنئ الجمهور المصري بالفوز".ويسعى المنتخب المصري لكرة القدم تحقيق الفوز الثامن بالبطولة الأفريقية، إذ سيطر منتخب "الفراعنة" على البطولة القارية بفوزهم بها 7 مرات في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ليكون أكثر منتخبات أفريقيا فوزا بالبطولة، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب الكاميرون الذي حقق اللقب القاري 5 مرات في تاريخه.
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مجتمع, رياضة, أخبار مصر الآن

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على المغرب في كأس أمم أفريقيا

14:47 GMT 31.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIلاعب كرة القدم الدولي، محمد صلاح
لاعب كرة القدم الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
لاعب كرة القدم الدولي، محمد صلاح
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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وجه اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الاثنين، رسالة إلى عشاق الكرة المصرية، بعد الفوز على ‏المنتخب المغربي في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.‏
وحفّز صلاح الجماهير المصرية بصور له من مباراة مصر مع المغرب، أمس الأحد، وكتب معها إنه "يبقى عقبتان أمام المنتخب المصري للفوز بكأس البطولة للمرة الثامنة في تاريخه"، وهما مباريات نصف النهائي والنهائي، وأرفق مع رسالته رمزا تعبيريا "إيموجي" لقلب، تعبيرا عن حبه لهم.
وسيخوض المنتخب المصري لكرة القدم مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا أمام منتخب الكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير/ شباط المقبل.
وفي أول تصريحات له بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأحد، وجه محمد صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، التهنئة إلى الجماهير المصرية والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال: "مواجهة المغرب كانت صعبة واستطعنا الفوز في المباراة، وأهنئ الجمهور المصري بالفوز".
ويسعى المنتخب المصري لكرة القدم تحقيق الفوز الثامن بالبطولة الأفريقية، إذ سيطر منتخب "الفراعنة" على البطولة القارية بفوزهم بها 7 مرات في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ليكون أكثر منتخبات أفريقيا فوزا بالبطولة، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب الكاميرون الذي حقق اللقب القاري 5 مرات في تاريخه.
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