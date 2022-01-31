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https://arabic.sputniknews.com/20220131/معلومات-عن-أقوى-اختبار-صاروخي-لكوريا-الشمالية-منذ-2017-1057549637.html
معلومات عن أقوى اختبار صاروخي لكوريا الشمالية منذ 2017
معلومات عن أقوى اختبار صاروخي لكوريا الشمالية منذ 2017
أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى طراز "هواسونغ - 12"، في أقوى تجربة صاروخية لها منذ عام 2017. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T17:36+0000
2022-01-31T17:36+0000
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تم إطلاق الصاروخ، أمس الأحد، لتصبح عملية إطلاقه هي التجربة الصاروخية رقم 7، التي تجريها كوريا الشمالية خلال يناير/ كانون الثاني الجاري.وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنه تم إطلاق الصاروخ من منطقة تشاجاندو باتجاه بحر اليابان.ما هي قدرات صاروخ "هواسونغ - 12"؟يصنف "هواسونغ - 12" ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وهو في مرحلة التطوير، بحسب تقرير لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أوضح أن مدى الصاروخ 4500 كيلومترا.ولفت الموقع إلى أن الصاروخ يحمل الاسم الكودث "كيه إن - 17"، مشيرا إلى أن أول اختبار للصاروخ كان في مايو/ أيار 2017 وكان اختبارا ناجحا.طورت الصاروخ كوريا الشمالية ليكون محمولا على مركبات متحركة وتم تزويده برأس حربي واحد وزنه 500 كيلوغرام.تم تصميم الصاروخ ليكون قادرا على حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية ويتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود السائل.يصل طول الصاروخ إلى 17.4 متر وقطره 1.65 متر، وهو لا يزال في مرحلة التطوير، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن الصاروخ تم اختباره 6 مرات قبل التجربة الأخيرة، جميعها في 2017، كانت 3 منها ناجحة، وفقا للتقديرات الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/كوريا-الشمالية-تنشر-صورا-من-الفضاء-التقطت-خلال-إطلاق-الصاروخ-1057509715.html
https://arabic.sputniknews.com/20220105/إطلاق-أول-صاروخ-في-2022-ما-هي-قدرات-كوريا-الشمالية-الصاروخية؟-1054962833.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن

معلومات عن أقوى اختبار صاروخي لكوريا الشمالية منذ 2017

17:36 GMT 31.01.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / KCNA
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أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى طراز "هواسونغ - 12"، في أقوى تجربة صاروخية لها منذ عام 2017.
تم إطلاق الصاروخ، أمس الأحد، لتصبح عملية إطلاقه هي التجربة الصاروخية رقم 7، التي تجريها كوريا الشمالية خلال يناير/ كانون الثاني الجاري.
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
كوريا الشمالية تنشر صورا من الفضاء التقطت خلال إطلاق الصاروخ
11:07 GMT
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنه تم إطلاق الصاروخ من منطقة تشاجاندو باتجاه بحر اليابان.

ما هي قدرات صاروخ "هواسونغ - 12"؟

يصنف "هواسونغ - 12" ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وهو في مرحلة التطوير، بحسب تقرير لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أوضح أن مدى الصاروخ 4500 كيلومترا.
اطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
إطلاق أول صاروخ في 2022... ما هي قدرات كوريا الشمالية الصاروخية؟
5 يناير, 10:43 GMT
ولفت الموقع إلى أن الصاروخ يحمل الاسم الكودث "كيه إن - 17"، مشيرا إلى أن أول اختبار للصاروخ كان في مايو/ أيار 2017 وكان اختبارا ناجحا.
طورت الصاروخ كوريا الشمالية ليكون محمولا على مركبات متحركة وتم تزويده برأس حربي واحد وزنه 500 كيلوغرام.
تم تصميم الصاروخ ليكون قادرا على حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية ويتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود السائل.
يصل طول الصاروخ إلى 17.4 متر وقطره 1.65 متر، وهو لا يزال في مرحلة التطوير، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن الصاروخ تم اختباره 6 مرات قبل التجربة الأخيرة، جميعها في 2017، كانت 3 منها ناجحة، وفقا للتقديرات الأمريكية.
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