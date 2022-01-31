معلومات عن أقوى اختبار صاروخي لكوريا الشمالية منذ 2017

تم إطلاق الصاروخ، أمس الأحد، لتصبح عملية إطلاقه هي التجربة الصاروخية رقم 7، التي تجريها كوريا الشمالية خلال يناير/ كانون الثاني الجاري.وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنه تم إطلاق الصاروخ من منطقة تشاجاندو باتجاه بحر اليابان.ما هي قدرات صاروخ "هواسونغ - 12"؟يصنف "هواسونغ - 12" ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وهو في مرحلة التطوير، بحسب تقرير لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أوضح أن مدى الصاروخ 4500 كيلومترا.ولفت الموقع إلى أن الصاروخ يحمل الاسم الكودث "كيه إن - 17"، مشيرا إلى أن أول اختبار للصاروخ كان في مايو/ أيار 2017 وكان اختبارا ناجحا.طورت الصاروخ كوريا الشمالية ليكون محمولا على مركبات متحركة وتم تزويده برأس حربي واحد وزنه 500 كيلوغرام.تم تصميم الصاروخ ليكون قادرا على حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية ويتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود السائل.يصل طول الصاروخ إلى 17.4 متر وقطره 1.65 متر، وهو لا يزال في مرحلة التطوير، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن الصاروخ تم اختباره 6 مرات قبل التجربة الأخيرة، جميعها في 2017، كانت 3 منها ناجحة، وفقا للتقديرات الأمريكية.
ولفت الموقع إلى أن الصاروخ يحمل الاسم الكودث "كيه إن - 17"، مشيرا إلى أن أول اختبار للصاروخ كان في مايو/ أيار 2017 وكان اختبارا ناجحا.
طورت الصاروخ كوريا الشمالية ليكون محمولا على مركبات متحركة وتم تزويده برأس حربي واحد وزنه 500 كيلوغرام.
تم تصميم الصاروخ ليكون قادرا على حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية ويتكون من مرحلة واحدة ويعمل بالوقود السائل.
يصل طول الصاروخ إلى 17.4 متر وقطره 1.65 متر، وهو لا يزال في مرحلة التطوير، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن الصاروخ تم اختباره 6 مرات قبل التجربة الأخيرة، جميعها في 2017، كانت 3 منها ناجحة، وفقا للتقديرات الأمريكية.