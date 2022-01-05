https://arabic.sputniknews.com/20220105/إطلاق-أول-صاروخ-في-2022-ما-هي-قدرات-كوريا-الشمالية-الصاروخية؟-1054962833.html

إطلاق أول صاروخ في 2022... ما هي قدرات كوريا الشمالية الصاروخية؟

إطلاق أول صاروخ في 2022... ما هي قدرات كوريا الشمالية الصاروخية؟

قالت كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت، ما يبدو أنه صاروخا باليستيا، صباح اليوم الأربعاء، وهو ما يسلط الضوء على قدرات كوريا الشمالية الصاروخية بعد أول عملية... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T10:43+0000

2022-01-05T10:43+0000

2022-01-05T10:43+0000

رصد عسكري

أخبار العالم الآن

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وبحسب هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإن الصاروخ الكوري الشمالي تم إطلاقه باتجاه البحر الشرقي، في أول استعراض للقوة خلال العام الجديد.وكانت آخر تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما تم إطلاقه من غواصة.ما هو حجم الترسانة الصاروخية لكوريا الشمالية؟تمتلك كوريا الشمالية ترسانة صاروخية هائلة تضم نحو 25 نوعا من الصواريخ بعضها في الخدمة وأخرى في مرحلة التطوير وثالثة أصبحت متقادمة وتم إخراجها من الخدمة، وفقا للمعلومات المتاحة.لماذا تطور كوريا الشمالية قدرات صاروخية هائلة؟تواجه كوريا الشمالية تحديات كبيرة في تطوير قدراتها العسكرية التقليدية بسبب العقوبات المفروضة عليها وتتبنى استراتيجية خاصة بأمنها القومي تعتمد على امتلاك قدرات صاروخية ونووية لا مثيل لها، بحسب تقرير لموقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.ويقول الموقع إن بيونغ يانغ بدأت استثمارات هائلة في تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى وتطوير قنابل نووية أصغر حجما يمكن استخدامها على متن تلك الصواريخ بهدف ردع أي تهديد خارجي يمكنه استهداف كوريا الشمالية.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/وكالة-كوريا-الشمالية-تطلق-قذيفة-غير-محددة-باتجاه-البحر-الشرقي-1054953441.html

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رصد عسكري, أخبار العالم الآن