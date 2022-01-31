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https://arabic.sputniknews.com/20220131/نيبينزيا-الذعر-حول-أوكرانيا-يحتاجه-أولئك-الذين-يروجون-لموضوع-التهديد-الروسي-الأسطوري--1057549880.html
نيبينزيا: الذعر حول أوكرانيا يحتاجه أولئك الذين يروجون لموضوع التهديد الروسي الأسطوري
نيبينزيا: الذعر حول أوكرانيا يحتاجه أولئك الذين يروجون لموضوع التهديد الروسي الأسطوري
قال فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إن الذعر حول أوكرانيا مطلوب من قبل أولئك الذين يروجون لموضوع التهديد الأسطوري من روسيا. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T17:31+0000
2022-01-31T17:31+0000
روسيا
مجلس الامن
فاسيلي نيبينزيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "قال السيد زيلينسكي لسنا بحاجة إلى هذا الذعر. يبدو أن أولئك الذين يروجون لموضوع التهديد الروسي الأسطوري يحتاجون إليه".ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لعدم دعم انعقاد جلسة المجلس حول أوكرانيا، التي طلبتها الولايات المتحدة، قائلا: "أمامي تصريحات المسؤولين الأوكرانيين حول عدم وجود تهديد من روسيا. من بينها تصريحات سكرتير مجلس الأمن القومي، ووزير الدفاع، والرئيس زيلينسكي نفسه، والذين يقولون بصورة واضحة إنهم لا يرون النشاط الذي يحاولون تصويره لنا اليوم. مستعد لتوزيع هذه الوثيقة عليكم".واعتبر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الجلسة بأنها مثال على "دبلوماسية مكبرات الصوت".وكان مجلس الأمن الدولي، صوت في وقت سابق من اليوم، لصالح عقد جلسة لمناقشة الوضع في أوكرانيا بدعوة من الولايات المتحدة.هذا، وتتهم الدول الغربية روسيا بالاستعداد لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قرب الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الولايات-المتحدة-تدعو-إلى-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-حول-أوكرانيا-1057298729.html
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روسيا, مجلس الامن, فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا

نيبينزيا: الذعر حول أوكرانيا يحتاجه أولئك الذين يروجون لموضوع التهديد الروسي الأسطوري

17:31 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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قال فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إن الذعر حول أوكرانيا مطلوب من قبل أولئك الذين يروجون لموضوع التهديد الأسطوري من روسيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "قال السيد زيلينسكي لسنا بحاجة إلى هذا الذعر. يبدو أن أولئك الذين يروجون لموضوع التهديد الروسي الأسطوري يحتاجون إليه".
ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لعدم دعم انعقاد جلسة المجلس حول أوكرانيا، التي طلبتها الولايات المتحدة، قائلا: "أمامي تصريحات المسؤولين الأوكرانيين حول عدم وجود تهديد من روسيا. من بينها تصريحات سكرتير مجلس الأمن القومي، ووزير الدفاع، والرئيس زيلينسكي نفسه، والذين يقولون بصورة واضحة إنهم لا يرون النشاط الذي يحاولون تصويره لنا اليوم. مستعد لتوزيع هذه الوثيقة عليكم".
وأضاف نيبينزيا: "أدعو جميع الزملاء ألا يسمحوا باستغلال منبر مجلس الأمن الدولي لتنفيذ دعاية زملائنا الغربيين".
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واعتبر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الجلسة بأنها مثال على "دبلوماسية مكبرات الصوت".
وكان مجلس الأمن الدولي، صوت في وقت سابق من اليوم، لصالح عقد جلسة لمناقشة الوضع في أوكرانيا بدعوة من الولايات المتحدة.
هذا، وتتهم الدول الغربية روسيا بالاستعداد لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قرب الحدود الروسية.
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