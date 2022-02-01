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"أمنيستي" تطالب "الجنائية الدولية" بإدانة جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
"أمنيستي" تطالب "الجنائية الدولية" بإدانة جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) المحكمة الجنائية الدولية إلى "النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:23+0000
2022-02-01T10:24+0000
إسرائيل
منظمة العفو الدولية
سياسة الفصل العنصري
أخبار فلسطين اليوم
الجنائية الدولية
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وحسب تقرير نشرته المنظمة عبر موقعها وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ناشدت المنظمة "جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة".ووصفت منظمة العفو الدولية ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من فصل عنصري ضد الفلسطينيين بأنه "جريمة ضد الإنسانية".تأكيدات المنظمة جاءت خلال مؤتمر صحفي عُقد، صباح اليوم الثلاثاء، لإطلاق تقرير منظمة العفو الدولية الرسمي، مع تحليلات توضح بالتفصيل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.وطالب التقرير بمساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن "التحقيق أوضح بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه".ولفت التقرير إلى أن هذا الفصل "يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى".وأكدت المنمة أن تقريرها الشامل بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين" يوثق كونه نظاما قاسٍيا يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية.وتساءل التقرير: "كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".وأكد أنه "يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلاً عنصرياً وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري.
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إسرائيل, منظمة العفو الدولية, سياسة الفصل العنصري, أخبار فلسطين اليوم, الجنائية الدولية

"أمنيستي" تطالب "الجنائية الدولية" بإدانة جريمة الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

10:23 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 10:24 GMT 01.02.2022)
© AFP 2021 / Aahmad Gharabliأحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، القدس، مسجد قبة الصخرة، فلسطين 10 مايو 2021
أحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، القدس، مسجد قبة الصخرة، فلسطين 10 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Aahmad Gharabli
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دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) المحكمة الجنائية الدولية إلى "النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحسب تقرير نشرته المنظمة عبر موقعها وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ناشدت المنظمة "جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة".
ووصفت منظمة العفو الدولية ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من فصل عنصري ضد الفلسطينيين بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
تأكيدات المنظمة جاءت خلال مؤتمر صحفي عُقد، صباح اليوم الثلاثاء، لإطلاق تقرير منظمة العفو الدولية الرسمي، مع تحليلات توضح بالتفصيل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب التقرير بمساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن "التحقيق أوضح بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه".
ولفت التقرير إلى أن هذا الفصل "يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى".
وأكدت المنمة أن تقريرها الشامل بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين" يوثق كونه نظاما قاسٍيا يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية.
وتساءل التقرير: "كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".
وأكد أنه "يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلاً عنصرياً وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري.
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