لابيد يرد على تقرير لـ "أمنستي" اتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

وقال لابيد وفق القناة "12" الإسرائيلية: "إسرائيل ترفض رفضا تماما كل الادعاءات الكاذبة".وأضاف: "التقرير ينكر حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي ويستخدم معايير مزدوجة وتشويه لصورتها وشيطنتها. هذه هي العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة".ونشرت منظمة العفو الدولية تقريرا تتهم فيه إسرائيل باتباع سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين على أساس الفصل والمصادرة والإقصاء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويفحص التقرير المؤلف من 211 صفحة من بين أمور أخرى، أنشطة إسرائيل فيما تم تعريفه على أنه مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، والقتل غير القانوني، والتهجير، ورفض طلبات الحصول على الجنسية.وأضافت منظمة العفو الدولية في التقرير أن إسرائيل تنتهج سياسة قمع ضد الفلسطينيين "في كل مكان تحتفظ به بسيطرة على حقوقهم".وبحسب التقرير، فإن القمع يتم التعبير عنه أيضا فيما يتعلق بالمواطنين العرب الإسرائيليين.ووفق صحيفة "هآرتس" ُيعرَّف الفصل العنصري في معاهدة روما بأنه جريمة ضد الإنسانية، ويستند تعريفه إلى ثلاثة مكونات: نية الحفاظ على سيطرة جماعة عرقية على أخرى، والقمع المنهجي لتلك الجماعة والأفعال اللاإنسانية بحقها.
رد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، على تقرير صدر اليوم الثلاثاء، لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، اتهم فيه بلاده بممارسة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين.
وقال لابيد وفق القناة "12" الإسرائيلية: "إسرائيل ترفض رفضا تماما كل الادعاءات الكاذبة".
وأضاف: "التقرير ينكر حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي ويستخدم معايير مزدوجة وتشويه لصورتها وشيطنتها. هذه هي العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة".
שר החוץ @yairlapid בתגובה לדוח ארגון אמנסטי שמאשים את ישראל באפרטהייד: "ישראל דוחה מכל וכל את כל הטענות השקריות. הדוח שולל את זכות הקיום של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ונעשה בו שימוש בסטנדרט כפול ובדמוניזציה. אלה הם המרכיבים מהם עשויה האנטישמיות המודרנית"@AAWALDMAN
وأضافت منظمة العفو الدولية في التقرير أن إسرائيل تنتهج سياسة قمع ضد الفلسطينيين "في كل مكان تحتفظ به بسيطرة على حقوقهم".
وبحسب التقرير، فإن القمع يتم التعبير عنه أيضا فيما يتعلق بالمواطنين العرب الإسرائيليين.
ووفق صحيفة "هآرتس" ُيعرَّف الفصل العنصري في معاهدة روما بأنه جريمة ضد الإنسانية، ويستند تعريفه إلى ثلاثة مكونات: نية الحفاظ على سيطرة جماعة عرقية على أخرى، والقمع المنهجي لتلك الجماعة والأفعال اللاإنسانية بحقها.