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https://arabic.sputniknews.com/20220201/لابيد-يرد-على-تقرير-لـ-أمنستي-اتهم-إسرائيل-بممارسة-الفصل-العنصري-ضد-الفلسطينيين-1057572161.html
لابيد يرد على تقرير لـ "أمنستي" اتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
لابيد يرد على تقرير لـ "أمنستي" اتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
رد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، على تقرير صدر اليوم الثلاثاء، لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، اتهم فيه بلاده بممارسة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:13+0000
2022-02-01T10:13+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال لابيد وفق القناة "12" الإسرائيلية: "إسرائيل ترفض رفضا تماما كل الادعاءات الكاذبة".وأضاف: "التقرير ينكر حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي ويستخدم معايير مزدوجة وتشويه لصورتها وشيطنتها. هذه هي العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة".ونشرت منظمة العفو الدولية تقريرا تتهم فيه إسرائيل باتباع سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين على أساس الفصل والمصادرة والإقصاء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويفحص التقرير المؤلف من 211 صفحة من بين أمور أخرى، أنشطة إسرائيل فيما تم تعريفه على أنه مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، والقتل غير القانوني، والتهجير، ورفض طلبات الحصول على الجنسية.وأضافت منظمة العفو الدولية في التقرير أن إسرائيل تنتهج سياسة قمع ضد الفلسطينيين "في كل مكان تحتفظ به بسيطرة على حقوقهم".وبحسب التقرير، فإن القمع يتم التعبير عنه أيضا فيما يتعلق بالمواطنين العرب الإسرائيليين.ووفق صحيفة "هآرتس" ُيعرَّف الفصل العنصري في معاهدة روما بأنه جريمة ضد الإنسانية، ويستند تعريفه إلى ثلاثة مكونات: نية الحفاظ على سيطرة جماعة عرقية على أخرى، والقمع المنهجي لتلك الجماعة والأفعال اللاإنسانية بحقها.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إسرائيل-تنتقد-تقريرا-لمنظمة-العفو-الدولية-يصفها-بدولة-الأبارتهايد-1057553108.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد يرد على تقرير لـ "أمنستي" اتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

10:13 GMT 01.02.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / POOL
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رد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، على تقرير صدر اليوم الثلاثاء، لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، اتهم فيه بلاده بممارسة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين.
وقال لابيد وفق القناة "12" الإسرائيلية: "إسرائيل ترفض رفضا تماما كل الادعاءات الكاذبة".
وأضاف: "التقرير ينكر حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي ويستخدم معايير مزدوجة وتشويه لصورتها وشيطنتها. هذه هي العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة".
ونشرت منظمة العفو الدولية تقريرا تتهم فيه إسرائيل باتباع سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين على أساس الفصل والمصادرة والإقصاء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويفحص التقرير المؤلف من 211 صفحة من بين أمور أخرى، أنشطة إسرائيل فيما تم تعريفه على أنه مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، والقتل غير القانوني، والتهجير، ورفض طلبات الحصول على الجنسية.
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
إسرائيل تنتقد تقريرا لمنظمة العفو الدولية يصفها بدولة "الأبارتهايد"
أمس, 19:22 GMT
وأضافت منظمة العفو الدولية في التقرير أن إسرائيل تنتهج سياسة قمع ضد الفلسطينيين "في كل مكان تحتفظ به بسيطرة على حقوقهم".
وبحسب التقرير، فإن القمع يتم التعبير عنه أيضا فيما يتعلق بالمواطنين العرب الإسرائيليين.
ووفق صحيفة "هآرتس" ُيعرَّف الفصل العنصري في معاهدة روما بأنه جريمة ضد الإنسانية، ويستند تعريفه إلى ثلاثة مكونات: نية الحفاظ على سيطرة جماعة عرقية على أخرى، والقمع المنهجي لتلك الجماعة والأفعال اللاإنسانية بحقها.
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