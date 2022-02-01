سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في غينيا بيساو

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إطلاق النار الذي لم يعرف مصدره حتى الآن، أعقبه ارتباك في البلاد وانتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة، فيما قطع الرئيس جلسة مجلس الوزراء.وتدافع المواطنون في وسط المدينة، وأغلقت المدارس وعاد التلاميذ إلى منازلهم، وسط تحركات عسكرية ملحوظة في العاصمة، حيث جرى نشر عناصر مسلحة حول بعض المباني الرسمية.وشهدت القارة الأفريقية منذ استقلال معظم دولها من الاستعمار الغربي في ستينيات القرن الماضي نحو 203 انقلابا عسكريا، آخرها انقلاب بوركينا فاسو حيث أعلن عسكريون استيلاءهم على السلطة بعد احتجازهم الرئيس روش كابوري، في انقلاب هو الثامن في تاريخ البلاد، والخامس في إفريقيا خلال أقل من سنة.في العقود الأربعة بين عامي 1960 و 2000، ظل العدد الإجمالي لمحاولات الانقلاب في إفريقيا ثابتا بشكل ملحوظ بمتوسط بلغ حوالي أربع محاولات سنويا.ومنذ ذلك الحين، أي في العقدين منذ 2000 وحتى 2019، انخفض ذلك إلى حوالي محاولتين كل عام.
سُمع دوي إطلاق نار كثيف، اليوم الثلاثاء، في عاصمة غينيا بيساو بالقرب من القصر الرئاسي، حيث يُعقد اجتماع للحكومة، بحضور الرئيس عمر سيسوكو إمبالو.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إطلاق النار الذي لم يعرف مصدره حتى الآن، أعقبه ارتباك في البلاد وانتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة، فيما قطع الرئيس جلسة مجلس الوزراء.
وتدافع المواطنون في وسط المدينة، وأغلقت المدارس وعاد التلاميذ إلى منازلهم، وسط تحركات عسكرية ملحوظة في العاصمة، حيث جرى نشر عناصر مسلحة حول بعض المباني الرسمية.
وشهدت القارة الأفريقية منذ استقلال معظم دولها من الاستعمار الغربي في ستينيات القرن الماضي نحو 203 انقلابا عسكريا، آخرها انقلاب بوركينا فاسو حيث أعلن عسكريون استيلاءهم على السلطة بعد احتجازهم الرئيس روش كابوري، في انقلاب هو الثامن في تاريخ البلاد، والخامس في إفريقيا خلال أقل من سنة.
في العقود الأربعة بين عامي 1960 و 2000، ظل العدد الإجمالي لمحاولات الانقلاب في إفريقيا ثابتا بشكل ملحوظ بمتوسط بلغ حوالي أربع محاولات سنويا.
ومنذ ذلك الحين، أي في العقدين منذ 2000 وحتى 2019، انخفض ذلك إلى حوالي محاولتين كل عام.