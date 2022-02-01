تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في غينيا بيساو
https://arabic.sputniknews.com/20220201/أنباء-عن-وقوع-انقلاب-عسكري-جديد-في-قارة-أفريقيا-1057601501.html
سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في غينيا بيساو
سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في غينيا بيساو
سُمع دوي إطلاق نار كثيف، اليوم الثلاثاء، في عاصمة غينيا بيساو بالقرب من القصر الرئاسي، حيث يُعقد اجتماع للحكومة، بحضور الرئيس عمر سيسوكو إمبالو. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:02+0000
2022-02-01T15:32+0000
العالم
الانقلاب العسكري في غينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104585/58/1045855821_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_5939f63fd49d20b4eb3d4e823f22b140.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إطلاق النار الذي لم يعرف مصدره حتى الآن، أعقبه ارتباك في البلاد وانتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة، فيما قطع الرئيس جلسة مجلس الوزراء.وتدافع المواطنون في وسط المدينة، وأغلقت المدارس وعاد التلاميذ إلى منازلهم، وسط تحركات عسكرية ملحوظة في العاصمة، حيث جرى نشر عناصر مسلحة حول بعض المباني الرسمية.وشهدت القارة الأفريقية منذ استقلال معظم دولها من الاستعمار الغربي في ستينيات القرن الماضي نحو 203 انقلابا عسكريا، آخرها انقلاب بوركينا فاسو حيث أعلن عسكريون استيلاءهم على السلطة بعد احتجازهم الرئيس روش كابوري، في انقلاب هو الثامن في تاريخ البلاد، والخامس في إفريقيا خلال أقل من سنة.في العقود الأربعة بين عامي 1960 و 2000، ظل العدد الإجمالي لمحاولات الانقلاب في إفريقيا ثابتا بشكل ملحوظ بمتوسط بلغ حوالي أربع محاولات سنويا.ومنذ ذلك الحين، أي في العقدين منذ 2000 وحتى 2019، انخفض ذلك إلى حوالي محاولتين كل عام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104585/58/1045855821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9267c3f0c7e3050cb4db4d5c6adf8401.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الانقلاب العسكري في غينيا

سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في غينيا بيساو

15:02 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 15:32 GMT 01.02.2022)
© Rebecca Blackwell غينيا بيساو
 غينيا بيساو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
يتبع
سُمع دوي إطلاق نار كثيف، اليوم الثلاثاء، في عاصمة غينيا بيساو بالقرب من القصر الرئاسي، حيث يُعقد اجتماع للحكومة، بحضور الرئيس عمر سيسوكو إمبالو.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إطلاق النار الذي لم يعرف مصدره حتى الآن، أعقبه ارتباك في البلاد وانتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة، فيما قطع الرئيس جلسة مجلس الوزراء.
وتدافع المواطنون في وسط المدينة، وأغلقت المدارس وعاد التلاميذ إلى منازلهم، وسط تحركات عسكرية ملحوظة في العاصمة، حيث جرى نشر عناصر مسلحة حول بعض المباني الرسمية.
وشهدت القارة الأفريقية منذ استقلال معظم دولها من الاستعمار الغربي في ستينيات القرن الماضي نحو 203 انقلابا عسكريا، آخرها انقلاب بوركينا فاسو حيث أعلن عسكريون استيلاءهم على السلطة بعد احتجازهم الرئيس روش كابوري، في انقلاب هو الثامن في تاريخ البلاد، والخامس في إفريقيا خلال أقل من سنة.
في العقود الأربعة بين عامي 1960 و 2000، ظل العدد الإجمالي لمحاولات الانقلاب في إفريقيا ثابتا بشكل ملحوظ بمتوسط بلغ حوالي أربع محاولات سنويا.
ومنذ ذلك الحين، أي في العقدين منذ 2000 وحتى 2019، انخفض ذلك إلى حوالي محاولتين كل عام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية