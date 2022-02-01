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الجيش الأمريكي يتدخل لمواجهة هجوم صاروخي خطير على الإمارات
الجيش الأمريكي يتدخل لمواجهة هجوم صاروخي خطير على الإمارات
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في إحباط هجوم صاروخي في وقت مبكر من صباح الاثنين. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:42+0000
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وأوضح كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة نشطت "بطاريات صواريخ باتريوت" إلى جانب "جهود القوات المسلحة الإماراتية" لردع الصواريخ القادمة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وأشاد كيربي بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات"، مؤكدا أن واشنطن تقف مع الإمارات والسعودية وشركائها الخليجيين في الدفاع ضد تهديد شعوبهم وأراضيهم.وكانت الإمارات أعلنت أنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو أراضيها.وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية الهجوم بعد ساعات، معلنة عن عملية ثالثة "ناجحة" ضد الإمارات.وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى السريع، إنهم أطلقوا "صواريخ وطائرات" باتجاه أهداف "مهمة وحساسة"، فيما أكدت الإمارات أن بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت خارج مناطق سكنية "ولم تتسبب في أي خسائر".
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الجيش الأمريكي يتدخل لمواجهة هجوم صاروخي خطير على الإمارات

10:42 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 01.02.2022)
© AP Photo / IDF / AFPمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "باتريوت"
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / IDF / AFP
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في إحباط هجوم صاروخي في وقت مبكر من صباح الاثنين.
وأوضح كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة نشطت "بطاريات صواريخ باتريوت" إلى جانب "جهود القوات المسلحة الإماراتية" لردع الصواريخ القادمة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".
وأشاد كيربي بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات"، مؤكدا أن واشنطن تقف مع الإمارات والسعودية وشركائها الخليجيين في الدفاع ضد تهديد شعوبهم وأراضيهم.
وكانت الإمارات أعلنت أنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو أراضيها.
وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية الهجوم بعد ساعات، معلنة عن عملية ثالثة "ناجحة" ضد الإمارات.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى السريع، إنهم أطلقوا "صواريخ وطائرات" باتجاه أهداف "مهمة وحساسة"، فيما أكدت الإمارات أن بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت خارج مناطق سكنية "ولم تتسبب في أي خسائر".
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