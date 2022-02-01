الجيش الأمريكي يتدخل لمواجهة هجوم صاروخي خطير على الإمارات

وأوضح كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة نشطت "بطاريات صواريخ باتريوت" إلى جانب "جهود القوات المسلحة الإماراتية" لردع الصواريخ القادمة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وأشاد كيربي بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات"، مؤكدا أن واشنطن تقف مع الإمارات والسعودية وشركائها الخليجيين في الدفاع ضد تهديد شعوبهم وأراضيهم.وكانت الإمارات أعلنت أنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو أراضيها.وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية الهجوم بعد ساعات، معلنة عن عملية ثالثة "ناجحة" ضد الإمارات.وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى السريع، إنهم أطلقوا "صواريخ وطائرات" باتجاه أهداف "مهمة وحساسة"، فيما أكدت الإمارات أن بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت خارج مناطق سكنية "ولم تتسبب في أي خسائر".
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في إحباط هجوم صاروخي في وقت مبكر من صباح الاثنين.
وأوضح كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة نشطت "بطاريات صواريخ باتريوت" إلى جانب "جهود القوات المسلحة الإماراتية" لردع الصواريخ القادمة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".
وأشاد كيربي بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات"، مؤكدا أن واشنطن تقف مع الإمارات والسعودية وشركائها الخليجيين في الدفاع ضد تهديد شعوبهم وأراضيهم.
UAE MOD Joint Operations Command announces at 00:50 UAE time the destruction of platform for ballistic missile launched from Al-Jawf, Yemen towards UAE. Missile was intercepted at 00:20 by air defences. Video of successful destruction of missile platform and launch site pic.twitter.com/CY1AoAzfrp
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى السريع، إنهم أطلقوا "صواريخ وطائرات" باتجاه أهداف "مهمة وحساسة"، فيما أكدت الإمارات أن بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت خارج مناطق سكنية "ولم تتسبب في أي خسائر".