"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة إماراتيين إثر استهداف غرفة عمليات ميدانية بصاروخ باليستي

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على "تويتر"، إن "القوة الصاروخية تمكنت مساء أمس الاثنين من استهداف غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي".ولفت العميد يحيى سريع إلى "إصابة الهدف بدقة ومصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين"، مشيرا إلى أن "هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة"، على حد قوله.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية حثت المواطنين الذين يفكرون في السفر إلى دولة الإمارات على إعادة النظر، مشيرة إلى وجود تهديدات عن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف "غرفة عمليات ميدانية لقوات مدعومة إماراتيا في مديرية عسيلان في محافظة شبوة بصاروخ باليستي".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على "تويتر"، إن "القوة الصاروخية تمكنت مساء أمس الاثنين من استهداف غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي".
ولفت العميد يحيى سريع إلى "إصابة الهدف بدقة ومصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين"، مشيرا إلى أن "هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة"، على حد قوله.
تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله مساء أمس الاثنين من استهداف غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة ونتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين وهذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.
يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين. وتزامن الهجوم الأخير مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة.