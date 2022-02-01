الخارجية الأمريكية تؤكد تلقي من روسيا جوابا على اقتراح خفض التصعيد في أوكرانيا

واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لتأكيد حصولنا للجواب المكتوب من روسيا. قد يكون من غير المثمر إجراء مفاوضات علناً، لذلك سنترك ذلك القرار لروسيا إذا كانت ترغب بمناقشة جوابها".وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي في جنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرف الأمريكي قد تلقى الجواب الروسي على اقتراحه لخفض التصعيد في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لتأكيد حصولنا للجواب المكتوب من روسيا. قد يكون من غير المثمر إجراء مفاوضات علناً، لذلك سنترك ذلك القرار لروسيا إذا كانت ترغب بمناقشة جوابها".
وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.