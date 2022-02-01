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الخارجية الأمريكية تؤكد تلقي من روسيا جوابا على اقتراح خفض التصعيد في أوكرانيا
الخارجية الأمريكية تؤكد تلقي من روسيا جوابا على اقتراح خفض التصعيد في أوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرف الأمريكي قد تلقى الجواب الروسي على اقتراحه لخفض التصعيد في أوكرانيا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T00:30+0000
2022-02-01T00:30+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لتأكيد حصولنا للجواب المكتوب من روسيا. قد يكون من غير المثمر إجراء مفاوضات علناً، لذلك سنترك ذلك القرار لروسيا إذا كانت ترغب بمناقشة جوابها".وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي في جنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/بوتين-وماكرون-يبحثان-الوضع-حول-أوكرانيا-والضمانات-الأمنية-1057552677.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأمريكية تؤكد تلقي من روسيا جوابا على اقتراح خفض التصعيد في أوكرانيا

00:30 GMT 01.02.2022
© AFP 2021وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرف الأمريكي قد تلقى الجواب الروسي على اقتراحه لخفض التصعيد في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لتأكيد حصولنا للجواب المكتوب من روسيا. قد يكون من غير المثمر إجراء مفاوضات علناً، لذلك سنترك ذلك القرار لروسيا إذا كانت ترغب بمناقشة جوابها".
وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
بوتين وماكرون يبحثان الوضع حول أوكرانيا والضمانات الأمنية
أمس, 18:53 GMT
وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي في جنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
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