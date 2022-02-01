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السعودية... توضيح عاجل بعد ضجة كبرى حول اقتراح "تغيير العلم"
السعودية... توضيح عاجل بعد ضجة كبرى حول اقتراح "تغيير العلم"
أثارت موافقة مجلس الشورى السعودي، يوم الاثنين، على مشروع تعديل "نظام العلم" الصادر قبل أكثر من 50 عاما، جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل باللغة العربية. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الاثنين، على مشروع تعديل "نظام العلم" الصادر قبل أكثر من 50 عاماً، بعد دراسته من قبل لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في المجلس، ومناقشته في جلسة سابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وكان النائب سعد العتيبي، الذي قدم المقترح إلى مجلس الشورى، عزا اقتراحه إلى ثلاثة أسباب، أولها مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده السعودية في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030، والسبب الثاني هو الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به.وأوضح أن السبب الثالث هو ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة في جميع المحافل والمناسبات، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

السعودية... توضيح عاجل بعد ضجة كبرى حول اقتراح "تغيير العلم"

11:40 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / STRالعلم السعودي
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / STR
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أثارت موافقة مجلس الشورى السعودي، يوم الاثنين، على مشروع تعديل "نظام العلم" الصادر قبل أكثر من 50 عاما، جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل باللغة العربية.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الاثنين، على مشروع تعديل "نظام العلم" الصادر قبل أكثر من 50 عاماً، بعد دراسته من قبل لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في المجلس، ومناقشته في جلسة سابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبعد ساعات من صدور هذا القرار، استنكر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل تغيير العلم الذي يحتوي على عبارة التوحيد عند المسلمين، رابطين بين ذلك وبين الانفتاح الذي تعيشه المملكة حاليا، والحفلات التي تقيمها الرياض.

هذه الضجة دفعت بـ"هيئة مكافحة الإشاعات" السعودية، إلى التوضيح أن "الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكولات استخدامهم".
وكان النائب سعد العتيبي، الذي قدم المقترح إلى مجلس الشورى، عزا اقتراحه إلى ثلاثة أسباب، أولها مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده السعودية في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030، والسبب الثاني هو الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به.
وأوضح أن السبب الثالث هو ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة في جميع المحافل والمناسبات، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.
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