بايدن يبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في رسالة الرئيس إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض: "وفقاً لقسم 517 لقانون المساعدات الأجنبية من عام 1961... أبلغكم بنيتي منح قطر صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو".ويشار في الرسالة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تقديراً لإسهام قطر على مدى سنوات عديدة" في الجهود العسكرية في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الولايات المتحدة وأيضاً كرمز لاهتمام الولايات المتحدة بتعزيز حوار أمني ثنائي مع هذه الدولة العربية.واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش الطرفان أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية، بجانب قضايا ثنائية أخرى.وقال بايدن: "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".وأوضح أنه سيناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة "استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني".
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج حلف الناتو.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في رسالة الرئيس إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض: "وفقاً لقسم 517 لقانون المساعدات الأجنبية من عام 1961... أبلغكم بنيتي منح قطر صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو".
ويشار في الرسالة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تقديراً لإسهام قطر على مدى سنوات عديدة" في الجهود العسكرية في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الولايات المتحدة وأيضاً كرمز لاهتمام الولايات المتحدة بتعزيز حوار أمني ثنائي مع هذه الدولة العربية.