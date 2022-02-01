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بايدن يبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو
بايدن يبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج حلف الناتو. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T05:12+0000
2022-02-01T05:13+0000
جو بايدن
قطر
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في رسالة الرئيس إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض: "وفقاً لقسم 517 لقانون المساعدات الأجنبية من عام 1961... أبلغكم بنيتي منح قطر صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو".ويشار في الرسالة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تقديراً لإسهام قطر على مدى سنوات عديدة" في الجهود العسكرية في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الولايات المتحدة وأيضاً كرمز لاهتمام الولايات المتحدة بتعزيز حوار أمني ثنائي مع هذه الدولة العربية.واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش الطرفان أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية، بجانب قضايا ثنائية أخرى.وقال بايدن: "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".وأوضح أنه سيناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة "استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني".
https://arabic.sputniknews.com/20220131/بايدن-يستقبل-أمير-قطر-ويناقش-معه-قضايا-أبرزها-أمن-الخليج-واستقرار-إمدادات-الطاقة-العالمية-1057553755.html
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جو بايدن, قطر

بايدن يبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو

05:12 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 05:13 GMT 01.02.2022)
© AFP 2021 / JACK GUEZالاثنين بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة
الاثنين بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج حلف الناتو.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في رسالة الرئيس إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض: "وفقاً لقسم 517 لقانون المساعدات الأجنبية من عام 1961... أبلغكم بنيتي منح قطر صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو".

ويشار في الرسالة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تقديراً لإسهام قطر على مدى سنوات عديدة" في الجهود العسكرية في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الولايات المتحدة وأيضاً كرمز لاهتمام الولايات المتحدة بتعزيز حوار أمني ثنائي مع هذه الدولة العربية.
الاثنين بايدن يلتقي أمير قطر لبحث استقرار إمدادات الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
بايدن يستقبل أمير قطر ويناقش معه قضايا أبرزها أمن الخليج واستقرار إمدادات الطاقة العالمية
أمس, 19:46 GMT
واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش الطرفان أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية، بجانب قضايا ثنائية أخرى.
وقال بايدن: "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".
وأوضح أنه سيناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة "استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني".
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