بلينكن يستقبل وزير الخارجية القبرصي في واشنطن

جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيه إن أجرى مباحثات مع وزير الخارجية القبرصي والوفد المرافق له، خلال استقبالهم في واشنطن، اليوم الثلاثاء.ولفت بلينكن إلى أن المباحثات كانت بناءة وتطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه تم بحث العديد من القضايا التي تتعلق بالأمن الإقليمي ومن بينها الأزمة الأوكرانية.ونشر بليكن صورا ترصد جانبا من مباحثاته المشتركة مع وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوليدس.
قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إنه استقبل وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوليدس، الذي يزور واشنطن.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيه إن أجرى مباحثات مع وزير الخارجية القبرصي والوفد المرافق له، خلال استقبالهم في واشنطن، اليوم الثلاثاء.
Great to meet with Republic of Cyprus Foreign Minister @IKasoulides in Washington today for productive discussions on our bilateral relationship as well as regional security issues, including Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/VeUaJTUL20