تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بلينكن-يستقبل-وزير-الخارجية-القبرصي-في-واشنطن-1057617105.html
بلينكن يستقبل وزير الخارجية القبرصي في واشنطن
بلينكن يستقبل وزير الخارجية القبرصي في واشنطن
قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إنه استقبل وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوليدس، الذي يزور واشنطن. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T21:51+0000
2022-02-01T21:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيه إن أجرى مباحثات مع وزير الخارجية القبرصي والوفد المرافق له، خلال استقبالهم في واشنطن، اليوم الثلاثاء.ولفت بلينكن إلى أن المباحثات كانت بناءة وتطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه تم بحث العديد من القضايا التي تتعلق بالأمن الإقليمي ومن بينها الأزمة الأوكرانية.ونشر بليكن صورا ترصد جانبا من مباحثاته المشتركة مع وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوليدس.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/وزير-الخارجية-اليوناني-نحن-بحاجة-لجيش-قوي-لحماية-أنفسنا-من-تركيا-1056824894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن

بلينكن يستقبل وزير الخارجية القبرصي في واشنطن

21:51 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 21:52 GMT 01.02.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إنه استقبل وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوليدس، الذي يزور واشنطن.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيه إن أجرى مباحثات مع وزير الخارجية القبرصي والوفد المرافق له، خلال استقبالهم في واشنطن، اليوم الثلاثاء.
ولفت بلينكن إلى أن المباحثات كانت بناءة وتطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه تم بحث العديد من القضايا التي تتعلق بالأمن الإقليمي ومن بينها الأزمة الأوكرانية.
سفينة تركية قرب السواحل الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
وزير الخارجية اليوناني: نحن بحاجة لجيش قوي لحماية أنفسنا من تركيا
22 يناير, 02:57 GMT
ونشر بليكن صورا ترصد جانبا من مباحثاته المشتركة مع وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوليدس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية