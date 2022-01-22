https://arabic.sputniknews.com/20220122/وزير-الخارجية-اليوناني-نحن-بحاجة-لجيش-قوي-لحماية-أنفسنا-من-تركيا-1056824894.html

وزير الخارجية اليوناني: نحن بحاجة لجيش قوي لحماية أنفسنا من تركيا

وزير الخارجية اليوناني: نحن بحاجة لجيش قوي لحماية أنفسنا من تركيا

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أن اليونان دولة صغيرة، لكنها تملك أكثر دبابات من ألمانيا وفرنسا معا، وفرقاطات أكثر من هولندا، وأقوى طيران عسكري في... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

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أثينا، 22 يناير – سبوتنيك. وقال ديندياس في منتدى بكرواتيا: "نحن دولة صغيرة، عدد السكان لدينا حوالي 11 مليون. لكن لدينا أكثر دبابات من فرنسا وألمانيا معا، [أسطول] طيراننا العسكري من الأكبر في أوروبا، إن لم يكن الأكبر. لدينا أكثر من 250 طائرة قتالية من الجيل الثالث والرابع، ونحن لسنا أكبر اقتصاد في أوروبا".وتابع الوزير اليوناني: "لماذا نحتاج كل ذلك؟ لأننا نواجه تهديداً. نحن، اليونان، الدولة الوحيدة في العالم، عضو في الاتحاد الأوروبي، الناتو وغيرها، التي تواجه تهديد الحرب من طرف تركيا المجاورة".وأشار وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إلى أن لهذا السبب تحتاج بلاده لقوات مسلحة قوية، وطيران عسكري قوى جدا وأسطول بحري كبير.ويذكر أن حدة التوتر بين اليونان وتركيا قد تصاعدت، بشكل كبير، العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.وبدورها، أثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب مصر وقبرص واليونان، فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.وتشهد العلاقات التركية الأوروبية فتورا واضحا، منذ أن أرسلت أنقرة وبشكل متكرر، سفنا للتنقيب عن الموارد الطبيعية للغاز في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط، وهو ما أثار حفيظة التكتل، وخاصة الجارتين اليونان وقبرص.

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