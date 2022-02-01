تركيا تستأنف رحلات الطيران مع أرمينيا غدا بعد توقف دام عامين

أنطاكيا – سبوتنيك. وأعلنت الشركة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "ستنفذ شركة بيجاسوس أولى رحلاتها إلى العاصمة الأرمينية يريفان غدا الأربعاء، وستقلع الطائرة من مطار صبيحة جوكشن في اسطنبول عند الساعة 23:35 ليلا".وأضافت "من المخطط أن تنفذ شركة بيجاسوس رحلة يومياً إلى يريفان، لكن سيتم تنفيذ 3 رحلات في الأسبوع مبدئيا".وأشارت إلى أن سعر حجز الطيران من إسطنبول إلى يريفان يتراوح بين 60 و83 دولار.وتوقفت رحلات الطيران بين تركيا وأرمينيا في عام 2020، وقرر البلدان استئناف الرحلات عقب مباحثات أجراها ممثلا أرمينيا وتركيا بموسكو في 14 يناير الماضي في أول خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين.وأعلنت أرمينيا وتركيا في نهاية عام 2021 عن تعيين ممثلين خاصين بينهما لتطبيع العلاقات.
تستأنف تركيا رحلاتها الجوية مع أرمينيا، اعتبارا من غد الأربعاء بعد توقف استمر عامين، بحسب ما أعلنته شركة "بيجاسوس" للطيران.
أنطاكيا – سبوتنيك. وأعلنت الشركة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "ستنفذ شركة بيجاسوس أولى رحلاتها إلى العاصمة الأرمينية يريفان غدا الأربعاء، وستقلع الطائرة من مطار صبيحة جوكشن في اسطنبول عند الساعة 23:35 ليلا".