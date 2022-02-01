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خبيرة تغذية تنصح النساء بتناول هذه المواد لفائدتها الصحية
خبيرة تغذية تنصح النساء بتناول هذه المواد لفائدتها الصحية
قدمت خبيرة تغذية روسية مجموعة من النصائح للنساء بضرورة تناول وإضافة بعض المواد الغذائية أكثر من غيرها إلى نظامهن الغذائي اليومي. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T05:45+0000
2022-02-01T05:45+0000
مجتمع
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وتحدثت خبيرة التغذية كريستينا جورافليفا، لـ"سبوتنيك"، عن حاجة النساء إلى تضمين الكيوي واليقطين وبعض الأطعمة الصحية الأخرى في نظامهن الغذائي. وفقا لها، فإن الكيوي له تأثير مفيد على حالة الجلد. كما يحتوي اليقطين على مضادات الأكسدة بيتا كاروتين. بالاشتراك مع فيتامين ج، المسؤول عن إنتاج الكولاجين، فإنه يبطئ الشيخوخة. كما يساعد المحتوى العالي من الألياف أيضًا على تحسين أداء الجهاز الهضمي، مما له تأثير إيجابي على الجلد.كما نصحت الخبيرة بتناول الشاي الأخضر وشاي الأعشاب لما يحتويه من مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.كما أشارت الخبيرة إلى دور الأفوكادو في تنظيم الوزن، والتأثير على صحة الجلد، والتئام الجروح. بالإضافة إلى أنه يحتوي على البوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الفيتامينات C ،E ،K1 ،B6، حمض الفوليك، النياسين، حمض البانتوثنيك.وخلصت الخبيرة إلى أن زيت الزيتون يحتوي على فيتامينات A وD وE. يقلل فيتامين D الالتهاب ويحسن النوم والمناعة ويحارب الاكتئاب والأرق.
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مجتمع

خبيرة تغذية تنصح النساء بتناول هذه المواد لفائدتها الصحية

05:45 GMT 01.02.2022
© Depositphotos / Draghicichفواكه
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / Draghicich
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قدمت خبيرة تغذية روسية مجموعة من النصائح للنساء بضرورة تناول وإضافة بعض المواد الغذائية أكثر من غيرها إلى نظامهن الغذائي اليومي.
وتحدثت خبيرة التغذية كريستينا جورافليفا، لـ"سبوتنيك"، عن حاجة النساء إلى تضمين الكيوي واليقطين وبعض الأطعمة الصحية الأخرى في نظامهن الغذائي. وفقا لها، فإن الكيوي له تأثير مفيد على حالة الجلد. كما يحتوي اليقطين على مضادات الأكسدة بيتا كاروتين. بالاشتراك مع فيتامين ج، المسؤول عن إنتاج الكولاجين، فإنه يبطئ الشيخوخة. كما يساعد المحتوى العالي من الألياف أيضًا على تحسين أداء الجهاز الهضمي، مما له تأثير إيجابي على الجلد.
كما نصحت الخبيرة بتناول الشاي الأخضر وشاي الأعشاب لما يحتويه من مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

وتعمل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أوميغا 3 وأوميغا 6، الموجودة في الأسماك الحمراء، على تقوية الغشاء الخلوي للظهارة. يصبح الجلد أكثر مرونة، ويقل الضرر الذي يلحق بالجلد من الأشعة فوق البنفسجية، مما يؤثر أيضًا بشكل إيجابي على مظهره وصحته بشكل عام.

كما أشارت الخبيرة إلى دور الأفوكادو في تنظيم الوزن، والتأثير على صحة الجلد، والتئام الجروح. بالإضافة إلى أنه يحتوي على البوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الفيتامينات C ،E ،K1 ،B6، حمض الفوليك، النياسين، حمض البانتوثنيك.
وخلصت الخبيرة إلى أن زيت الزيتون يحتوي على فيتامينات A وD وE. يقلل فيتامين D الالتهاب ويحسن النوم والمناعة ويحارب الاكتئاب والأرق.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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