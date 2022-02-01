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https://arabic.sputniknews.com/20220201/خبيرة-تغذية-روسية-تتحدث-عن-فوائد-التفاح-وتحدد-الكمية-اليومية-المسموح-بتناولها-1057558831.html
خبيرة تغذية روسية تتحدث عن فوائد التفاح وتحدد الكمية اليومية المسموح بتناولها
خبيرة تغذية روسية تتحدث عن فوائد التفاح وتحدد الكمية اليومية المسموح بتناولها
يعتبر التفاح من الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، حتى أنهم يواظبون على تناوله بشكل شبه يومي، نظرا لما تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T04:56+0000
2022-02-01T04:56+0000
مجتمع
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وتحدثت خبيرة التغذية ناديجدا تسابكينا لـ"سبوتنيك"، عن فوائد التفاح، قائلة: "يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، لكن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يضر الجسم". وحذرت الخبيرة من أن "تناول التفاح بكميات كبيرة يمكن أن يضر مينا الأسنان ويسبب تسوس الأسنان. السيانيد هو السم الموجود في بذور التفاح ، لذلك من الأفضل تناولها دون بذور. يمكن لجسم الإنسان التعامل مع كميات صغيرة من السيانيد، ولكن يمكن أن تكون الجرعة الزائدة خطيرة". واختتم تسابكينا، قائلة: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية والذين يراقبون الوزن، يعتبر التفاح الأخضر أكثر ملاءمة".
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خبيرة تغذية روسية تتحدث عن فوائد التفاح وتحدد الكمية اليومية المسموح بتناولها

04:56 GMT 01.02.2022
CC0 / pixabay.com / خل التفاح
خل التفاح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
CC0 / pixabay.com /
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يعتبر التفاح من الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، حتى أنهم يواظبون على تناوله بشكل شبه يومي، نظرا لما تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات.
وتحدثت خبيرة التغذية ناديجدا تسابكينا لـ"سبوتنيك"، عن فوائد التفاح، قائلة: "يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، لكن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يضر الجسم".

وأشارت إلى أن التفاح غني بفيتامينات أ، ج، ب 1، ب 2، ب، إي، والمغنيسيوم والفوسفور واليود والحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك. وهي تقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان، وتحسن الذاكرة، وتقوي جهاز المناعة، وتحسن مرونة الأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، بسبب فيتامينات ب (الريبوفلافين والثيامين وفيتامين ب 6)، يتم الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

وحذرت الخبيرة من أن "تناول التفاح بكميات كبيرة يمكن أن يضر مينا الأسنان ويسبب تسوس الأسنان. السيانيد هو السم الموجود في بذور التفاح ، لذلك من الأفضل تناولها دون بذور. يمكن لجسم الإنسان التعامل مع كميات صغيرة من السيانيد، ولكن يمكن أن تكون الجرعة الزائدة خطيرة".

وحول الكمية اليومية المسموح بتناولها، نصحت الخبيرة بتناول ما لا يزيد عن تفاحتين متوسطتين في اليوم، ويفضل إعطاء الأفضلية للتفاح الأخضر.

واختتم تسابكينا، قائلة: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية والذين يراقبون الوزن، يعتبر التفاح الأخضر أكثر ملاءمة".
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