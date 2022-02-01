رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنطلق نظام اعتراض بالليزر خلال عام

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بعد عام تشغيل منظومة اعتراض بواسطة الليزر، وأن الاستخدام في البداية سيكون تشغيليا، ولاحقا سيكون روتينيا.وأكد بينيت أن تشغيل نظام الاعتراض بالليزر سيكون في البداية جنوبي البلاد، وبعدها سينتقل إلى مناطق أخرى في إسرائيل، وبأن هذه المنظومة الجديدة ستعكس الوضع الحالي الذي تقوم به حركة حماس بإطلاق قذائف رخيصة، تجعل إسرائيل تتكبد مبالغ كبيرة أثناء اعتراضها عن طريق المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، والتي بلغت عشرات آلاف الدولارات لكل عملية اعتراض.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا سيتيح لنا على المدى المتوسط البعيد، بتطويق إسرائيل بجدار من الليزر يحميها من الصواريخ، والقذائف، والطائرات المسيرة وتهديدات أخرى وعمليا سنسحب من العدو أقوى ورقة لديه ضدنا، والمعادلة ستنعكس- هم سيستثمرون أكثر ونحن أقل".
وأكد بينيت أن تشغيل نظام الاعتراض بالليزر سيكون في البداية جنوبي البلاد، وبعدها سينتقل إلى مناطق أخرى في إسرائيل، وبأن هذه المنظومة الجديدة ستعكس الوضع الحالي الذي تقوم به حركة حماس بإطلاق قذائف رخيصة، تجعل إسرائيل تتكبد مبالغ كبيرة أثناء اعتراضها عن طريق المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، والتي بلغت عشرات آلاف الدولارات لكل عملية اعتراض.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا سيتيح لنا على المدى المتوسط البعيد، بتطويق إسرائيل بجدار من الليزر يحميها من الصواريخ، والقذائف، والطائرات المسيرة وتهديدات أخرى وعمليا سنسحب من العدو أقوى ورقة لديه ضدنا، والمعادلة ستنعكس- هم سيستثمرون أكثر ونحن أقل".