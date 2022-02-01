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رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنطلق نظام اعتراض بالليزر خلال عام
رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنطلق نظام اعتراض بالليزر خلال عام
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيطلق نظام اعتراض بالليزر خلال عام تقريبا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T18:51+0000
2022-02-01T18:51+0000
إسرائيل
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بعد عام تشغيل منظومة اعتراض بواسطة الليزر، وأن الاستخدام في البداية سيكون تشغيليا، ولاحقا سيكون روتينيا.وأكد بينيت أن تشغيل نظام الاعتراض بالليزر سيكون في البداية جنوبي البلاد، وبعدها سينتقل إلى مناطق أخرى في إسرائيل، وبأن هذه المنظومة الجديدة ستعكس الوضع الحالي الذي تقوم به حركة حماس بإطلاق قذائف رخيصة، تجعل إسرائيل تتكبد مبالغ كبيرة أثناء اعتراضها عن طريق المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، والتي بلغت عشرات آلاف الدولارات لكل عملية اعتراض.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا سيتيح لنا على المدى المتوسط البعيد، بتطويق إسرائيل بجدار من الليزر يحميها من الصواريخ، والقذائف، والطائرات المسيرة وتهديدات أخرى وعمليا سنسحب من العدو أقوى ورقة لديه ضدنا، والمعادلة ستنعكس- هم سيستثمرون أكثر ونحن أقل".
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إسرائيل, أخبار العالم الآن

رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنطلق نظام اعتراض بالليزر خلال عام

18:51 GMT 01.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / POOL
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيطلق نظام اعتراض بالليزر خلال عام تقريبا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بعد عام تشغيل منظومة اعتراض بواسطة الليزر، وأن الاستخدام في البداية سيكون تشغيليا، ولاحقا سيكون روتينيا.
وأكد بينيت أن تشغيل نظام الاعتراض بالليزر سيكون في البداية جنوبي البلاد، وبعدها سينتقل إلى مناطق أخرى في إسرائيل، وبأن هذه المنظومة الجديدة ستعكس الوضع الحالي الذي تقوم به حركة حماس بإطلاق قذائف رخيصة، تجعل إسرائيل تتكبد مبالغ كبيرة أثناء اعتراضها عن طريق المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، والتي بلغت عشرات آلاف الدولارات لكل عملية اعتراض.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا سيتيح لنا على المدى المتوسط البعيد، بتطويق إسرائيل بجدار من الليزر يحميها من الصواريخ، والقذائف، والطائرات المسيرة وتهديدات أخرى وعمليا سنسحب من العدو أقوى ورقة لديه ضدنا، والمعادلة ستنعكس- هم سيستثمرون أكثر ونحن أقل".
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