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https://arabic.sputniknews.com/20220201/شاحنة-تابعة-لشركة-إيفرغرين-تغلق-أحد-الشوارع-في-أوساكافيديو-1057586579.html
شاحنة تابعة لشركة "إيفرغرين" تغلق أحد الشوارع في أوساكا...فيديو
شاحنة تابعة لشركة "إيفرغرين" تغلق أحد الشوارع في أوساكا...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشاحنة كانت قد أغلقت أحد أهم الشوارع في أوساكا اليابانية. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:59+0000
2022-02-01T12:59+0000
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والمثير في الأمر أن الشاحنة كانت تابعة لشركة "إيفرغرين"، وهي الشركة نفسها التي تسببت فيها إحدى سفنها بإغلاق لقناة السويس.ويظهر المقطع المصور الشاحنة وقد كانت مقلوبة على أحد أطرافها فيما تحاول رافعة العمل على إبعادها عن الطريق من أجل إعادة فتحه أمام حركة المرور.
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شاحنة تابعة لشركة "إيفرغرين" تغلق أحد الشوارع في أوساكا...فيديو

12:59 GMT 01.02.2022
CC0 / falco / truckشاحنة
شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
CC0 / falco / truck
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشاحنة كانت قد أغلقت أحد أهم الشوارع في أوساكا اليابانية.
والمثير في الأمر أن الشاحنة كانت تابعة لشركة "إيفرغرين"، وهي الشركة نفسها التي تسببت فيها إحدى سفنها بإغلاق لقناة السويس.
ويظهر المقطع المصور الشاحنة وقد كانت مقلوبة على أحد أطرافها فيما تحاول رافعة العمل على إبعادها عن الطريق من أجل إعادة فتحه أمام حركة المرور.
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